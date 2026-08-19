LUM11342U92X2/10
11342U92X2
Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak
Prkosite mraku uz Philips Ultinon Pro9200, vrhunsko LED svjetlo za naknadnu ugradnju. Uživajte u snazi najnovije LED tehnologije s do 400 %* jačom svjetlinom koju stvara jedna od najkompaktnijih žarulja na tržištu.
LED-HL [~H4]
Do 400 % jarkije svjetlo
Kompatibilnost s velikim brojem vozila
Vrhunski stil i sigurnost
Sadržaj pakiranja: 2 kom
Naša najnovija tehnologija jednostavno se ugrađuje. Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i iznimno kompaktnog kućišta pogodnog za svaku primjenu osvjetljenja. Potpuno redizajnirana kako bi se uklonilo staro glomazno rashladno tijelo i oponašao oblik halogenih žarulja, ova nova generacija H4 žarulja jednostavno se i brzo postavlja čak i u najuža prednja svjetla te vozačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.
Ovladajte svjetlom na cesti. Pažljivo izrađene kako bi potaknule vašu strast prema vožnji, naše žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro9200 pružaju nenadmašne performanse i izvanrednu vidljivost koju želite tijekom vožnje. Zahvaljujući jedinstvenom izboru LED tehnologije i preciznom usavršavanju proizvoda, uživat ćete u nenadmašnom osvjetljenju za do 400 % većem od zakonskog minimuma za halogene žarulje. Bolje uočavajte prometne znakove uz jedinstven optimalni spektar i poboljšajte svoj pogled na cestu. Naše žarulje daju vam samopouzdanje u vožnji.
Vozite sigurno i precizno uz Philips Ultinon Pro9200. Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips Ultinon Pro9200 žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zasljepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i inovativnu tehnologiju SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. To vam pruža optimalnu vidljivost tijekom vožnje.
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Recenzije
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Nije usklađeno s ECE standardom, nije za upotrebu na javnim prometnicama. Vi snosite odgovornost za poštivanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.
Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.