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Shaver series 7000 SensoTouch Električni aparat za mokro i suho brijanje
Obustavljeno
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RQ1160/22
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Korisnički priručnik
Priručnik s važnim informacijama
Shaver series 7000 Torbica
Zaštitni poklopac
ShaversČetka za čišćenje
Shaver series 7000 Okvir za pričvršćivanje glave za brijanje
Shaver series 7000& 9000Donji dio jedinice za brijanje
otopina za čišćenje jet Clean
Shaver series 7000 SensoTouchJedinica za brijanje
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