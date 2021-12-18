2 godine jamstva
Čisti i podmazuje
Miris Cool Breeze
Otopina Jet Clean čisti i podmazuje glave za brijanje.
Nakon čišćenja glave za brijanje električnog aparata za brijanje tvrtke Philips mirisat će, izgledati i raditi kao nove.
Svjež miris koji će ostati na glavama za brijanje, tako da možete uživati u savršenoj svježini i čistom brijanju električnog aparata za brijanje.
4.7
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MM16
18/12/2021
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Prednosti
Praktičnost
Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
skvělý
Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí
Prednosti
perfektně vyčistí
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Zozók889
14/08/2021
Magyarország
Zaposlenik Philipsa
Provjereni kupac
Kiváló
[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék