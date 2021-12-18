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  • Održavajte aparat za brijanje čistim
  • Održavajte aparat za brijanje čistim

otopina za čišćenje jet Clean

HQ200/50

4.7
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Održavajte aparat za brijanje čistim
Čist aparat za brijanje osigurava maksimalne radne značajke. Koristite otopinu Jet Clean HQ200/50 tvrtke Philips sa sustavom Jet Cleaning kako biste glavama za brijanje tvrtke Philips osigurali temeljito čišćenje.
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Kompatibilni proizvodi
Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S7886/58

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S7882/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S7885/50

Za maksimalne radne značajke

Održavajte aparat za brijanje čistim

  • Čisti i podmazuje

  • Miris Cool Breeze

Osigurava najveću učinkovitost brijanja

Otopina Jet Clean čisti i podmazuje glave za brijanje.

Za temeljito čišćenje

Nakon čišćenja glave za brijanje električnog aparata za brijanje tvrtke Philips mirisat će, izgledati i raditi kao nove.

Vaše glave za brijanje ostavlja mirisnima i svježima

Svjež miris koji će ostati na glavama za brijanje, tako da možete uživati u savršenoj svježini i čistom brijanju električnog aparata za brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Prednosti

Praktičnost

Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Čistící roztok JetClean

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

skvělý

Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí

Prednosti

perfektně vyčistí

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Čistící roztok JetClean

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Zaposlenik Philipsa

Provjereni kupac

Kiváló

[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

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