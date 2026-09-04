Moj aparat za brijanje tvrtke Philips ne radi

Ako vaš aparat za brijanje ne radi ili se ne puni, savjeti za rješavanje problema u nastavku mogli bi vam pomoći pronaći rješenje.
Preporučujemo da korake slijedite redoslijedom navedenim u nastavku. Između koraka provjerite je li problem riješen prije nego što prijeđete na sljedeći.
Ako imate aparat za brijanje tvrtke Philips koji se može puniti, moguće je da se baterija ispraznila. Savjetujemo vam da napunite aparat za brijanje, a zatim ga pokušate ponovo uključiti. Pojedinosti o punjenju aparata za brijanje potražite u korisničkom priručniku.
Ako se aparat za brijanje tvrtke Philips koji imate ne može puniti, tijekom upotrebe mora biti ukopčan u ispravnu utičnicu.
Moguće je da se aparat za brijanje ne uključuje ili ne pomiče zato što je prljav. Možda su se u njemu zaglavile dlačice i čestice prljavštine, što može uzrokovati začepljenje glava za brijanje.
Kako biste riješili ovaj problem, pravilno očistite aparat za brijanje. Ako je moguće, odvojite glavu za brijanje i očistite aparat za brijanje iznutra. Detaljne upute o čišćenju potražite u korisničkom priručniku.
Kod nekih će aparata za brijanje bljeskati simbol podsjetnika za čišćenje kako bi vas podsjetio da aparat treba očistiti.
Drugi razlog zbog kojeg aparat za brijanje možda ne radi je to što nije pravilno sastavljen. Odgovarajuće upute za sastavljanje aparata za brijanje potražite u korisničkom priručniku.
Neki aparati za brijanje tvrtke Philips imaju funkciju „putnog zaključavanja“. Ako je aktivirana, aparat za brijanje neće se uključiti. Ovisno o modelu aparata za brijanje koji imate, možda će na njemu bljeskati simbol lokota koji naznačuje da je putno zaključavanje aktivirano.
Kako biste deaktivirali putno zaključavanje, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na aparatu za brijanje tri do pet sekundi. Sada pokušajte ponovo uključiti aparat za brijanje.
Moguće je da je vaš aparat za brijanje tvrtke Philips oštećen do te mjere da motor više ne može raditi. U tom slučaju kontaktirajte nas kako bismo saznali kako vam možemo pomoći.
Modeli Philipsovih aparata za mokro i suho brijanje neće raditi ako su priključeni na mrežno napajanje. Te vrste aparata za brijanje mogu se upotrebljavati pod tušem i na dršci mogu imati ikonu tuša. Iz sigurnosnih razloga rade samo kad nisu priključeni na mrežno napajanje.
Ako vam nijedan od ovih savjeta ne pomogne, aparat za brijanje možda ima unutarnje oštećenje. Preporučujemo da zatražite popravak ili zamjenu aparata za brijanje.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:XP9407/37 , S591/05 , S596/06 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›