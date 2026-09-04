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Moj aparat za brijanje tvrtke Philips ne radi

Ako vaš aparat za brijanje ne radi ili se ne puni, savjeti za rješavanje problema u nastavku mogli bi vam pomoći pronaći rješenje.

Preporučujemo da korake slijedite redoslijedom navedenim u nastavku. Između koraka provjerite je li problem riješen prije nego što prijeđete na sljedeći.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: XP9407/37 , S591/05 , S596/06 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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