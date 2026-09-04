Moj aparat za brijanje tvrtke Philips ne radi

Moguće je da se aparat za brijanje ne uključuje ili ne pomiče zato što je prljav. Možda su se u njemu zaglavile dlačice i čestice prljavštine, što može uzrokovati začepljenje glava za brijanje.

Kako biste riješili ovaj problem, pravilno očistite aparat za brijanje. Ako je moguće, odvojite glavu za brijanje i očistite aparat za brijanje iznutra. Detaljne upute o čišćenju potražite u korisničkom priručniku.

Kod nekih će aparata za brijanje bljeskati simbol podsjetnika za čišćenje kako bi vas podsjetio da aparat treba očistiti.