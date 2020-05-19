Osigurajte glatko brijanje
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune performanse.
DualPrecision oštrice
Zamjenska jedinica
Komp. sa SensoTouch 2D (RQ11xx)
Zamjenske glave RQ11 kompatibilne su s aparatima za brijanje SensoTouch 2D (RQ11xx).
Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženost te osiguravajući glatko brijanje.
Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Provjereni kupac
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Prednosti
očekávání se splnilo
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Datum upotrebe 2020-04-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Datum upotrebe 2020-04-19
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava