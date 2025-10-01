Provjeru autentičnosti
Budite svjesniji opasnosti uz cestu, poput pješaka ili nadolazećih raskrižja.
Proizvodi svjetlo koje je blago za vaše oči, čineći noćnu vožnju sigurnijom i ugodnijom.
Pomaže vozačima da se koncentriraju na cestu i da puno brže razlikuju prepreke i prometne znakove nego s tradicionalnim žaruljama.
Nisu dovoljna samo snažna prednja svjetla, važna je i optička preciznost. Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 imaju najprecizniju tehnologiju savijanja luka usklađenu na 150 – 350 µm. To znači da osvjetljuju cestu točno ondje gdje trebate, bez zasljepljivanja vozača iz suprotnog smjera.
UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philipsove žarulje od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo. A snažnije svjetlo znači bolje iskustvo vožnje, koliko god cesta ispred vas bila mračna.
Posebna tehnologija tvrtke Philips s premazom protiv UV zračenja štiti prednja svjetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, čineći Philipsovo kvarcno staklo s UV premazom savršenim za sve uvjete vožnje. Taj dodatni zaštitni sloj osigurava dugotrajnost svjetala.
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.