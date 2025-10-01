Xenon X-tremeVision gen2

Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla

UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philipsove žarulje od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo. A snažnije svjetlo znači bolje iskustvo vožnje, koliko god cesta ispred vas bila mračna.