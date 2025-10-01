Traži pojmove

Xenon X-tremeVision gen2 Xenon žarulja za prednje svjetlo automobila

Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Uočite svaku rupu, zavoj i prepreku na cesti

Uz snažan snop svjetlosti koji količinu svjetlosti gura do krajnjih granica, X-tremeVision gen2 najnoviji je iskorak u ksenonskoj tehnologiji. Svojim izvanrednim svjetlosnim performansama pomiče granice vožnje kako biste mogli uživati u sigurnijoj i udobnijoj vožnji.

Vrhunske performanse

Proizvodeći duži snop i do 150 % veću vidljivost*

Budite svjesniji opasnosti uz cestu, poput pješaka ili nadolazećih raskrižja.

Bolja vidljivost

S temperaturom boje od 4800 K

Proizvodi svjetlo koje je blago za vaše oči, čineći noćnu vožnju sigurnijom i ugodnijom.

Intenzivnog bijelog svjetla

Inovativne tehnologije Xenon HID

Pomaže vozačima da se koncentriraju na cestu i da puno brže razlikuju prepreke i prometne znakove nego s tradicionalnim žaruljama.

Usmjeravanje svjetla na pravo mjesto ispred vašeg automobila

Nisu dovoljna samo snažna prednja svjetla, važna je i optička preciznost. Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 imaju najprecizniju tehnologiju savijanja luka usklađenu na 150 – 350 µm. To znači da osvjetljuju cestu točno ondje gdje trebate, bez zasljepljivanja vozača iz suprotnog smjera.

Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla

UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philipsove žarulje od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo. A snažnije svjetlo znači bolje iskustvo vožnje, koliko god cesta ispred vas bila mračna.

Zaštita od štetnog UV zračenja

Posebna tehnologija tvrtke Philips s premazom protiv UV zračenja štiti prednja svjetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, čineći Philipsovo kvarcno staklo s UV premazom savršenim za sve uvjete vožnje. Taj dodatni zaštitni sloj osigurava dugotrajnost svjetala.

Osvijetlite cestu upravo tamo gdje vam je potrebno

Najprecizniju tehnologiju savijanja

Osvijetlite cestu upravo tamo gdje vam je potrebno

