Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips RacingVision GT200 kompatibilna je s modelima automobila velikih proizvođača kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u našem vodiču za odabir proizvoda.