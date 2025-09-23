Traži pojmove

Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje

Neka naša svjetla podignu vaše iskustvo vožnje na višu razinu

Ako ste strastveni vozač, neka vam Philips RacingVision GT200 žarulje za automobile podignu iskustvo vožnje na višu razinu. Do 200 % jarkije svjetlo* koje osvjetljava 80 metara duže znači bolju vidljivost i brže reakcije za uzbudljiviju vožnju.

Kao najučinkovitija u našem portfelju

Do 200 % jarkije svjetlo*

Kao najučinkovitija u našem portfelju, Philips RacingVision GT200 osigurava izrazito jaku vidljivost žarulje za terensku vožnju u formatu primjenjivom na javnim cestama. Optimizirani dizajn žarulje omogućuje jače osvjetljenje za bolji pregled ceste.

Produženi snop na prometnici

Snažno prednje svjetlo koje osvjetljava 80 metara dalje

S iznimno snažnim prednjim svjetlom Philips RacingVision GT200 koje doseže punih 80 metara dalje vidite više ceste ispred sebe. Ranije uočite potencijalne opasnosti, reagirajte brže i bolje postavite automobil na cesti.

Odobreno za javne ceste

ECE homologaciju za cestu

Žarulje za prednja svjetla Philips RacingVision GT200 imaju ECE homologaciju za cestu. Vozači usmjereni na performanse mogu uživati u svijetloj, živopisnoj i legalnoj žarulji koja je usklađena s mjerodavnim propisima.

Nove tehnike premazivanja žarulje omogućuju maksimalno provođenje svjetlosti

Nove patentirane tehnike gradacije i premazivanja sitotiskom ovim žaruljama omogućuju projiciranje veće količine svjetlosti na cestu, što poboljšava vidljivost tijekom noćne vožnje. Uz maksimalan protok, možete uživati i u otmjenom, prepoznatljivom svjetlu koje je u trendu.

Nova tehnologija kvarcnog stakla za iznimno precizan svjetlosni tok

Nove tehnike proizvodnje kvarcnog stakla za Philips Diamond Precision osiguravaju oštriju graničnu crtu i svjetlije središte kako biste najviše svjetlosti dobili tamo gdje je najpotrebnije. Uz to, kvarcno staklo povećava otpornost na toplinske udare i čuva vijek trajanja žarulje, dok napredno upijanje UV zračenja štiti optiku prednjeg svjetla.

Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips RacingVision GT200 kompatibilna je s modelima automobila velikih proizvođača kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u našem vodiču za odabir proizvoda.

