Kao najučinkovitija u našem portfelju, Philips RacingVision GT200 osigurava izrazito jaku vidljivost žarulje za terensku vožnju u formatu primjenjivom na javnim cestama. Optimizirani dizajn žarulje omogućuje jače osvjetljenje za bolji pregled ceste.
S iznimno snažnim prednjim svjetlom Philips RacingVision GT200 koje doseže punih 80 metara dalje vidite više ceste ispred sebe. Ranije uočite potencijalne opasnosti, reagirajte brže i bolje postavite automobil na cesti.
Žarulje za prednja svjetla Philips RacingVision GT200 imaju ECE homologaciju za cestu. Vozači usmjereni na performanse mogu uživati u svijetloj, živopisnoj i legalnoj žarulji koja je usklađena s mjerodavnim propisima.
Nove patentirane tehnike gradacije i premazivanja sitotiskom ovim žaruljama omogućuju projiciranje veće količine svjetlosti na cestu, što poboljšava vidljivost tijekom noćne vožnje. Uz maksimalan protok, možete uživati i u otmjenom, prepoznatljivom svjetlu koje je u trendu.
Nove tehnike proizvodnje kvarcnog stakla za Philips Diamond Precision osiguravaju oštriju graničnu crtu i svjetlije središte kako biste najviše svjetlosti dobili tamo gdje je najpotrebnije. Uz to, kvarcno staklo povećava otpornost na toplinske udare i čuva vijek trajanja žarulje, dok napredno upijanje UV zračenja štiti optiku prednjeg svjetla.
Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips RacingVision GT200 kompatibilna je s modelima automobila velikih proizvođača kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u našem vodiču za odabir proizvoda.
