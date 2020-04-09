LED svjetla za provjeru

Naši su proizvodi dizajnirani za učinkovit i dugotrajan rad radi kontinuiranog zadovoljstva kupaca. Visokokvalitetna rasvjeta zaista čini razliku. To je sigurnost koju možete vidjeti!
Snažan svjetlosni izlaz
Philipsova radna svjetla nude do 2400 lumena svjetlosti, pomažući vam da uočite i najsitnije detalje.
Višesmjerni snop
Philips LED radna svjetla imaju modul snopa svjetlosti do 220° koji osigurava širu osvijetljenost vašeg radnog područja.
Visoka otpornost na udarce
U skladu s međunarodnim standardom otpornosti na udarce IK07, Philips LED radna svjetla dizajnirana su da izdrže teške radne uvjete.
Snažan snop za prigušivanje
Philips Xperion 6100 svjetiljka za ispod poklopca motora nudi besprijekorno prigušljiv snop svjetla do 2100 lumena. Podesite intenzitet svjetla po želji rotirajućim regulatorom kako biste ga prilagodili okolini ili uštedjeli vijek trajanja baterije.
Zašto baš mi?
Posjedujemo 420 patentnih obitelji i svake godine podnosimo 50 novih patenata
Naš prvi istraživačko-razvojni laboratorij pretvorili smo u muzej, tako da se uvijek možemo sjetiti gdje je sve počelo.
Svaki proizvod se provjerava više od 30 puta prije puštanja u prodaju
Toliko smo pažljivi i opsjednuti svakim detaljem da je čak i ambalaža koja štiti izvor svjetlosti podvrgnuta najtežim testovima.
Poboljšavamo sigurnost sudionika u prometu opremajući 5,5 milijuna automobila
Zamolili smo više od 10 000 korisnika za povratne informacije kako bismo se poboljšali i pružili još bolje inovacije.