Pobijedite tamu svaki dan

LED svjetla za provjeru

Naše najbolje LED radno svjetlo

Produljiva snažna LED svjetiljka za postavljanje ispod poklopca motora

Xperion 6000 Under-bonnet

Snažna LED svjetiljka ispod poklopca motora s kabelom i bez kabela
Visokokvalitetna rasvjeta zaista čini razliku

Naši su proizvodi dizajnirani za učinkovit i dugotrajan rad radi kontinuiranog zadovoljstva kupaca. Visokokvalitetna rasvjeta zaista čini razliku. To je sigurnost koju možete vidjeti!

Snažan svjetlosni izlaz

Philipsova radna svjetla nude do 2400 lumena svjetlosti, pomažući vam da uočite i najsitnije detalje.

Višesmjerni snop

Philips LED radna svjetla imaju modul snopa svjetlosti do 220° koji osigurava širu osvijetljenost vašeg radnog područja.

Visoka otpornost na udarce

U skladu s međunarodnim standardom otpornosti na udarce IK07, Philips LED radna svjetla dizajnirana su da izdrže teške radne uvjete.

Snažan snop za prigušivanje

Philips Xperion 6100 svjetiljka za ispod poklopca motora nudi besprijekorno prigušljiv snop svjetla do 2100 lumena. Podesite intenzitet svjetla po želji rotirajućim regulatorom kako biste ga prilagodili okolini ili uštedjeli vijek trajanja baterije.

Zašto baš mi?

  • Posjedujemo 420 patentnih obitelji i svake godine podnosimo 50 novih patenata

    Naš prvi istraživačko-razvojni laboratorij pretvorili smo u muzej, tako da se uvijek možemo sjetiti gdje je sve počelo.

  • Svaki proizvod se provjerava više od 30 puta prije puštanja u prodaju

    Toliko smo pažljivi i opsjednuti svakim detaljem da je čak i ambalaža koja štiti izvor svjetlosti podvrgnuta najtežim testovima.

  • Poboljšavamo sigurnost sudionika u prometu opremajući 5,5 milijuna automobila

    Zamolili smo više od 10 000 korisnika za povratne informacije kako bismo se poboljšali i pružili još bolje inovacije.

Saznajte više o Philips automobilskoj rasvjeti

