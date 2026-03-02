TAT2200WT/00
Blokirajte buku i uživajte u udobnom pristajanju
Dani će vam proletjeti uz potpuno bežične slušalice koje su laganije, bolje pristaju i pružaju odličan zvuk. Aktivno blokiranje buke omogućuje vam slušanje bez ometanja, dok teksturirani umeci za uši udobno drže slušalice na mjestu.Saznajte više
Teksturirane kapice SecureFit daju osjećaj lakoće i udobnosti, ali pristaju čvrsto kako bi zvuk bio još bolji. Značajke kao što je Dynamic Bass omogućuju vam da uživate u punini omiljene glazbe, čak i ako slušate uz nisku glasnoću.
Aktivno blokiranje buke smanjuje vanjsku buku kako biste se mogli usredotočiti na glazbu, podcastove i pozive. Možete ga uključiti ili isključiti putem slušalica ili u našoj pomoćnoj aplikaciji, a otvoreni način rada propustit će vanjske zvukove.
Ove slušalice imaju četiri mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite u prometnom kafiću, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.
Kompatibilnost s najnovijim uređajima koji imaju Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje do dva uređaja odjednom. Podržava i Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.
Bez obzira na vremenske uvjete, klasa IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje pa im neće smetati malo kiše! Možete ih nositi i tijekom posebno vrućeg dana jer im neće naštetiti ni malo znoja.
Malu kutiju za punjenje možete lako ubaciti u džep ili pričvrstiti vezicu i objesiti kutiju na torbu ili petlju za remen. Mono način rada omogućuje uporabu jedne slušalice dok se druga puni.
Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 8 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 28 sati iz kutije za punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 6 sati reprodukcije i dodatnih 21 sat iz kutije). Ako želite brzo punjenje, punite slušalice 10 minuta kako biste dobili dodatna 2 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.
Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirom prsta. U aplikaciji možete aktivirati i Dynamic Bass, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.
Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.
U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.
