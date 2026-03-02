Tehnologija s 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim mjestima

Ove slušalice imaju četiri mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite u prometnom kafiću, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.