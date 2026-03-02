Traži pojmove

    Potpuno bežične slušalice

    TAT2200PK/00

    Blokirajte buku i uživajte u udobnom pristajanju

    Dani će vam proletjeti uz potpuno bežične slušalice koje su laganije, bolje pristaju i pružaju odličan zvuk. Aktivno blokiranje buke omogućuje vam slušanje bez ometanja, dok teksturirani umeci za uši udobno drže slušalice na mjestu.

    Potpuno bežične slušalice

    • Male slušalice. Udobno pristajanje
    • Aktivno blokiranje buke
    • Tehnologija s 4 mikrofona
    • Prirodan zvuk. Dinamičan bas

    Sjajan zvuk iz slušalica za svakodnevnu uporabu koje savršeno pristaju

    Teksturirane kapice SecureFit daju osjećaj lakoće i udobnosti, ali pristaju čvrsto kako bi zvuk bio još bolji. Značajke kao što je Dynamic Bass omogućuju vam da uživate u punini omiljene glazbe, čak i ako slušate uz nisku glasnoću.

    Uvijek ćete čuti svoju glazbu uz aktivno blokiranje buke

    Aktivno blokiranje buke smanjuje vanjsku buku kako biste se mogli usredotočiti na glazbu, podcastove i pozive. Možete ga uključiti ili isključiti putem slušalica ili u našoj pomoćnoj aplikaciji, a otvoreni način rada propustit će vanjske zvukove.

    Tehnologija s 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim mjestima

    Ove slušalice imaju četiri mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite u prometnom kafiću, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.

    Bluetooth® povezivanje s više točaka i lako uparivanje

    Kompatibilnost s najnovijim uređajima koji imaju Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje do dva uređaja odjednom. Podržava i Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

    Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4

    Bez obzira na vremenske uvjete, klasa IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje pa im neće smetati malo kiše! Možete ih nositi i tijekom posebno vrućeg dana jer im neće naštetiti ni malo znoja.

    Džepna kutija za punjenje s otvorom za vezicu

    Malu kutiju za punjenje možete lako ubaciti u džep ili pričvrstiti vezicu i objesiti kutiju na torbu ili petlju za remen. Mono način rada omogućuje uporabu jedne slušalice dok se druga puni.

    Do 36 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje

    Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 8 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 28 sati iz kutije za punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 6 sati reprodukcije i dodatnih 21 sat iz kutije). Ako želite brzo punjenje, punite slušalice 10 minuta kako biste dobili dodatna 2 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.

    Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj

    Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirom prsta. U aplikaciji možete aktivirati i Dynamic Bass, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.

    Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips

    Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

    Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

    U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Frekvencijski opseg
      20 – 20 000 Hz
      Promjer zvučnika
      10 mm
      Impedancija
      16 ohma
      Maksimalna ulazna snaga
      3 mW
      Osjetljivost
      105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
      Vrsta pogonske jedinice
      Dinamično

    • Mogućnost povezivanja

      Verzija Bluetootha
      6,0
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalni domet
      Do 10  m
      Veza u više točaka
      Da
      Podržani kodek
      SBC

    • Vanjska kartonska kutija

      Duljina
      43.50  cm
      Broj pakiranja
      24
      Širina
      24.50  cm
      Bruto masa
      2.95  kg
      Visina
      12.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17815 8
      Neto masa
      1.42  kg
      Tara
      1.53  kg

    • Praktičnost

      Kontrola glasnoće
      Da
      Vodootpornost
      IPX4
      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Mono način rada za TWS
      Da
      Moguća su ažuriranja programskih datoteka
      Da
      Vrsta kontrola
      Dodirna
      Google Fast Pair
      Da
      Microsoft Swift Pair
      Da

    • Unutarnja kartonska kutija

      Duljina
      11.30  cm
      Broj pakiranja
      3
      Širina
      10.40  cm
      Visina
      10.00  cm
      Neto masa
      0.18  kg
      Bruto masa
      0.32  kg
      Tara
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17815 5

    • Snaga

      Broj baterija
      3 komada
      Vrijeme punjenja
      2  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC)
      6 + 21  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC)
      8 + 28  sat(i)
      Brzo punjenje
      10 mins for 2 hrs
      Vrsta baterije (futrola za punjenje)
      Lithium Polymer (built-in)
      Vrsta baterije (slušalica)
      Lithium Polymer (built-in)
      Masa baterije (ukupno)
      10.1  g
      Kapacitet baterije (torbica)
      410  mAh
      Kapacitet baterije (slušalica)
      50  mAh

    • Dimenzije pakiranja

      Visina
      11.2  cm
      Vrsta pakiranja
      Karton
      Vrsta smještanja na policu
      Vješanje
      Širina
      9.6  cm
      Dubina
      3.4  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 17815 1
      Bruto masa
      0.085  kg
      Neto masa
      0.059  kg
      Tara
      0.026  kg

    • Dodatna oprema

      Kratke upute za uporabu
      Da
      Nastavci za uši
      3 para (S/M/L)
      Kutija za punjenje
      Da

    • Dizajn

      Boja
      Ružičasta
      Način nošenja
      Slušalice koje se umeću u uho
      Materijal slušalica
      Silikon
      Dizajn koji pristaje uhu
      Slušalice koje se umeću u uho
      Slušalice koje se umeću u uši
      Silikonski umetak za uši

    • Telekomunikacija

      Mikrofon za poziv
      2 mics for each side

    • Dimenzije

      Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V)
      3.83 x 2.65 x 5.73  cm
      Dimenzije slušalice (Š x D x V)
      1.51 x 2.16 x 1.87  cm
      Ukupna masa
      0.034  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20824 7

    • ANC značajke

      Tehnologija ANC
      Premotaj unaprijed
      Otvoreni način rada
      Da
      Mikrofon za ANC
      2 mikrofona
      ANC (aktivno blokiranje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost glasovnog pomoćnika
      • Apple Siri
      • Google pomoćnik
      Aktivacija glasovnog pomoćnika
      Višefunkcijska dodirna tipka
      Podrška glasovnog pomoćnika
      Da

    • Održivost

      Plastični omotač
      sadrži 55 % recikliranog iskorištenog polikarbonata s GRS certifikatom TE-00132492

