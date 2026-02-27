2 godine jamstva
Produžuje životni vijek krpe: formula za jednostavno i optimalno doziranje smanjuje trošenje.
Jednostavno doziranje sa spremnicima za 40 uporaba: iznimno koncentrirana formula pruža nježno čišćenje.
Brzo sušenje: 50 % brže sušenje u odnosu na krpe za ručno brisanje kako bi rezultat bio besprijekoran.**
Ekonomično rješenje: jedan spremnik zamjenjuje do tri boce običnog deterdženta.
Sigurno za ljude i kućne ljubimce: štiti površinu i stvara zdravije okruženje.
Iznimno koncentrirano sredstvo za čišćenje poda Philips OneUp posebno je formulirano za električne aparate za mokro brisanje Philips OneUp. Osigurava vrhunsko čišćenje i produžuje životni vijek krpe sa svakom uporabom.
Iznimno koncentrirano sredstvo za čišćenje poda Philips OneUp jednostavno se spaja na spremnik za čistu vodu vašeg električnog aparata za mokro brisanje te pruža optimalno i jednostavno doziranje za besprijekorne podove.
Istovremeno brišite i sušite kako bi podovi bili besprijekorni. Zamjenjivi jastučići aparata Philips OneUp osiguravaju optimalno i ravnomjerno brisanje uz 50 % brže sušenje**
5.0
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
recenzia
vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Mjereno u usporedbi s krpom za ručno brisanje na neupijajućim podovima, prema standardu IEC60335-2-2 u klimatiziranim uvjetima.
prema Smjernici 302 B OECD-a