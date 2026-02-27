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  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
  • Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!

Philips OneUpSredstvo za čišćenje poda

XV1892/02

5
| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!
Unaprijedite svoj Philips OneUp električni mop posebno formuliranim deterdžentom koji osigurava sjaj bez tragova na svim vrstama podova. Vaš će dom biti svjež i čist. Idealan je za upotrebu na tvrdim podovima, osjetljivim površinama i za svakodnevno čišćenje.
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Kompatibilni proizvodi
Philips OneUp serije 3000

Philips OneUp serije 3000
Električni mop

XV3101/01

Philips OneUp serije 3000

Philips OneUp serije 3000
Električni mop

XV3101/11

Philips OneUp serije 5000

Philips OneUp serije 5000
Električni mop

XV5113/01

Čisto nikad nije bilo dovoljno čisto. Dosad.

Recite zbogom staroj krpi i poželite dobrodošlicu aparatu OneUp!

  • Produžuje životni vijek krpe: formula za jednostavno i optimalno doziranje smanjuje trošenje.

  • Jednostavno doziranje sa spremnicima za 40 uporaba: iznimno koncentrirana formula pruža nježno čišćenje.

  • Brzo sušenje: 50 % brže sušenje u odnosu na krpe za ručno brisanje kako bi rezultat bio besprijekoran.**

  • Ekonomično rješenje: jedan spremnik zamjenjuje do tri boce običnog deterdženta.

  • Sigurno za ljude i kućne ljubimce: štiti površinu i stvara zdravije okruženje.

Posebno razvijen za električni aparat za mokro brisanje Philips OneUp

Posebno razvijen za električni aparat za mokro brisanje Philips OneUp

Iznimno koncentrirano sredstvo za čišćenje poda Philips OneUp posebno je formulirano za električne aparate za mokro brisanje Philips OneUp. Osigurava vrhunsko čišćenje i produžuje životni vijek krpe sa svakom uporabom.

Jednostavno i optimalno doziranje

Jednostavno i optimalno doziranje

Iznimno koncentrirano sredstvo za čišćenje poda Philips OneUp jednostavno se spaja na spremnik za čistu vodu vašeg električnog aparata za mokro brisanje te pruža optimalno i jednostavno doziranje za besprijekorne podove.

50 % brže sušenje i besprijekorno čišćenje zahvaljujući jastučićima OneUp**

50 % brže sušenje i besprijekorno čišćenje zahvaljujući jastučićima OneUp**

Istovremeno brišite i sušite kako bi podovi bili besprijekorni. Zamjenjivi jastučići aparata Philips OneUp osiguravaju optimalno i ravnomjerno brisanje uz 50 % brže sušenje**

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/02/2026

Slovensko

Slovensko

recenzia

vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto

Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelý

Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.

Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

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Upozorenja

  1. Mjereno u usporedbi s krpom za ručno brisanje na neupijajućim podovima, prema standardu IEC60335-2-2 u klimatiziranim uvjetima.

  2. prema Smjernici 302 B OECD-a