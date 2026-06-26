2 godine jamstva
Dvostruko čišći podovi u usporedbi s tradicionalnim mopovima***: Dubinsko čišćenje uklanja do 99,9 % bakterija*.
Dvostruko brže brisanje u odnosu na tradicionalne mopove: potrošite upola manje vremena na brisanje**
Originalna tehnologija OneUp: patentirana tehnologija koja ispušta čistu vodu dok tiho usisava prljavu vodu
Bežični i okretni dizajn: Uživajte u neograničenom kretanju sa zglobom koji se rotira za 360°.
Dugotrajna baterija i zamjenjivi podni brisači: Iskoristite do 70 minuta neprekinutog čišćenja.
Čisti masnoću, mrlje, ljepljavu prljavštinu, finu prašinu i svakodnevnu prljavštinu s podova. Za sjajan pod bez ostataka i tragova uz uklanjanje do 99,9 % bakterija.*
Za čišćenje podova bez komplikacija, bez potrebe za kantama, cijeđenjem ili ispiranjem. Philips OneUp električni mop pojednostavljuje svaki korak.
Patentirana tehnologija OneUp ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, osiguravajući učinkovito električno iskustvo brisanja.
4.8
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
NikiNG
26/06/2026
Hrvatska
Vrhunski proizvod
Već dugo nisam bila zadovoljna s nekim proizvodom kao s ovim! Olakšava pranje, odlično pere (sredstvo je odlično,umjeren miris,lijepo očisti) ,nema više mokrog poda koji se ne da osušiti nakon pranja, punjenja i pražnjenja teških kanti s vodom, izuzetno jednostavan za korištenje! Top proizvod❤️,preporučam!
Prednosti
Nakon mog pozitivnog iskustva i moje prijateljice su naručile!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Ve.Zor.
14/06/2026
Hrvatska
Stvarno dobar proizvod. Podovi su super čisti.qVe
Ocjena govori sve 5/5. Proizvod bi preporučila svima koji vole da su podovi super čisti a osobito onima koji imaju malu djecu. Trebalo bi upozoriti da se koristi sredstvo koje se ne pjeni i da se može samostalno naručiti kao i mop.
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Debbiusrcu
23/03/2026
Hrvatska
Preporuke!
Jednostavno korištenje, oduševljena sam! Mrzim prati pod, a sad samo prvo usišem usisivačem i lagano prebrišem ovim čudom. Nema komplikacija, pranja nekih krpica i sl. Preporučam! Ostalo je samo vidjeti koliko ce baterija izdržati.
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Ova recenzija je napravljena za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Vizualno čisto: mjerenje sjaja očišćene površine, testirano s tekućinama, u usporedbi s tradicionalnim mopovima.
Izmjereno u usporedbi s tradicionalnim mopovima na neupijajućim podovima, prema aklimatiziranim uvjetima IEC 60335-2-2.
Testirano na određenom testnom području, s uzorcima E. Coli i S. Aureus, koristeći samo vodu.
Na temelju veličine kuće od 125 m².