2 godine jamstva
XV3101/01
Dvostruko čišći podovi u usporedbi s tradicionalnim mopovima***: Dubinsko čišćenje uklanja do 99,9 % bakterija*.
Dvostruko brže brisanje u usporedbi s tradicionalnim mopovima: Doživite čišćenje koje prepolovljuje vrijeme brisanja.**
Originalna tehnologija OneUp: patentirana tehnologija koja ispušta čistu vodu i tiho usisava prljavu vodu.
Bežični i okretni dizajn: Uživajte u neograničenom kretanju sa zglobom koji se rotira za 360°.
Dugotrajna baterija i uklonjivi podni brisači: do 50 minuta neprekidnog čišćenja.
Čisti masnoću, mrlje, ljepljivu prljavštinu, finu prašinu i svakodnevne nečistoće s poda. Za blistav pod bez ostataka i tragova uz uklanjanje do 99,9 % bakterija*
Za čišćenje podova bez komplikacija, bez potrebe za kantama, cijeđenjem ili ispiranjem. Philips OneUp električni mop pojednostavljuje svaki korak.
Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji OneUp, možete biti sigurni da ne razmazujete prljavštinu. Pumpa čistu vodu na pod dok tiho usisava prljavu vodu. Svaki put.
Recenzije
Vizualno čisto: mjerenje sjaja očišćene površine pri čišćenju tekućina, u usporedbi s tradicionalnim mopovima.
Izmjereno u usporedbi s tradicionalnim mopom na tvrdim neupijajućim podovima, prema aklimatiziranim uvjetima IEC 60335-2-2.
Testirano na određenom testnom području, s uzorcima E. Coli i S. Aureus, samo uz upotrebu vode.
Na temelju veličine kuće od 125 m².