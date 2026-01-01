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Sve serije

  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

Philips OneUp serije 3000Električni mop

XV3101/01

Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
Oprostite se od tradicionalnih mopova koji šire prljavštinu! Philips OneUp električni mop pruža 2x čišće podove 2x brže. Odvodi prljavu vodu dok istovremeno ispušta čistu vodu na pod, a rezultat je besprijekoran sjaj.*
Pogledajte sve prednosti

Čisto kao nikada do sad.

Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

  • Dvostruko čišći podovi u usporedbi s tradicionalnim mopovima***: Dubinsko čišćenje uklanja do 99,9 % bakterija*.

  • Dvostruko brže brisanje u usporedbi s tradicionalnim mopovima: Doživite čišćenje koje prepolovljuje vrijeme brisanja.**

  • Originalna tehnologija OneUp: patentirana tehnologija koja ispušta čistu vodu i tiho usisava prljavu vodu.

  • Bežični i okretni dizajn: Uživajte u neograničenom kretanju sa zglobom koji se rotira za 360°.

  • Dugotrajna baterija i uklonjivi podni brisači: do 50 minuta neprekidnog čišćenja.

Ne pristajte na kompromise kada je riječ o čistoći - odaberite Philips OneUp.

Ne pristajte na kompromise kada je riječ o čistoći - odaberite Philips OneUp.

Čisti masnoću, mrlje, ljepljivu prljavštinu, finu prašinu i svakodnevne nečistoće s poda. Za blistav pod bez ostataka i tragova uz uklanjanje do 99,9 % bakterija*

Bez kante i bez muke: jednostavno čišćenje od početka do kraja

Bez kante i bez muke: jednostavno čišćenje od početka do kraja

Za čišćenje podova bez komplikacija, bez potrebe za kantama, cijeđenjem ili ispiranjem. Philips OneUp električni mop pojednostavljuje svaki korak.

Originalna patentirana tehnologija OneUp

Originalna patentirana tehnologija OneUp

Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji OneUp, možete biti sigurni da ne razmazujete prljavštinu. Pumpa čistu vodu na pod dok tiho usisava prljavu vodu. Svaki put.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Zamjenjivi podni brisač

    XV1882/10
    • Nježna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osjetljive i neupijajuće podove.
    • 50 % brže sušenje u odnosu na krpu za ručno brisanje: briše i suši istovremeno kako bi podovi bili besprijekorni.**
    • Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.
    • Tehnologija OneUp: patentirana tehnologija pumpa čistu vodu i tiho usisava prljavu.
    • Višekratna uporaba do 6 mjeseci: zamjenjivi jastučići aparata Philips OneUp mogu se prati u perilici rublja ili ručno.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Zamjenjivi podni brisači

    XV1882/20
    • Nježna mikrovlakna za njegu podova: Čistite tvrde podove uključujući osjetljive i neupijajuće podove.
    • 50 % brže sušenje u usporedbi s ručnim brisanjem: Istovremeno brišite i sušite za besprijekorno čiste podove.**
    • Jednostavno uklanjanje: Dizajnirano za jednostavno električno brisanje i iskustvo čišćenja bez nereda.
    • OneUp tehnologija: Patentirana tehnologija ispušta čistu vodu dok tiho odvodi prljavu vodu.
    • Mogu se koristiti do 6 mjeseci: ZamjenjiviPhilips OneUp podni brisači mogu se prati u perilici i ručno.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Sredstvo za čišćenje poda

    XV1892/02
    • Produžuje životni vijek krpe: formula za jednostavno i optimalno doziranje smanjuje trošenje.
    • Jednostavno doziranje sa spremnicima za 40 uporaba: iznimno koncentrirana formula pruža nježno čišćenje.
    • Brzo sušenje: 50 % brže sušenje u odnosu na krpe za ručno brisanje kako bi rezultat bio besprijekoran.**
    • Ekonomično rješenje: jedan spremnik zamjenjuje do tri boce običnog deterdženta.
    • Sigurno za ljude i kućne ljubimce: štiti površinu i stvara zdravije okruženje.

Recenzije

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Upozorenja

  1. Vizualno čisto: mjerenje sjaja očišćene površine pri čišćenju tekućina, u usporedbi s tradicionalnim mopovima.

  2. Izmjereno u usporedbi s tradicionalnim mopom na tvrdim neupijajućim podovima, prema aklimatiziranim uvjetima IEC 60335-2-2.

  3. Testirano na određenom testnom području, s uzorcima E. Coli i S. Aureus, samo uz upotrebu vode.

  4. Na temelju veličine kuće od 125 m².