Traži pojmove

Philips monitors

Video konferencije

 
 
Philips monitor za videokonferencije nudi besprijekorno, sveobuhvatno rješenje za video pozive s integriranom web-kamerom, mikrofonom i zvučnicima za potpunu audiovizualnu podršku. Dizajniran za praktičnost i učinkovitost, sadrži naprednu Philips tehnologiju, USB-C priključnu stanicu i konsolidaciju uređaja kako bi se uštedio prostor, energija i troškovi – savršen za kompaktne radne prostore.

A person is working with Philips video conference monitor

Monitori tvrtke Philips nude sveobuhvatno rješenje uz ugrađenu kameru za video konferencije

  • Sigurnost i udobnost
    Sigurnost i udobnost

    Spriječite hakiranje uz integriranu skočnu web-kameru

  • Praktičnost
    Praktičnost

    Spriječite neželjeno gledanje kad se ne upotrebljava. Jednostavno upravljanje jednim pritiskom.

  • Uredan radni prostor
    Uredan radni prostor

    Integrirana web-kamera ugrađena je u okvir što znači da nema vanjskih uređaja i dodatnih kablova koji zauzimaju prostor.

  • Izravna suradnja
    Izravna suradnja

    Unaprijedite suradnju i komunikaciju uz web-kameru od 2 megapiksela sa FHD rezolucijom zbog koje pozivi na zaslonu izgledaju kao razgovori uživo.

  • Sigurnost i udobnost
    Sigurnost i udobnost

    Spriječite hakiranje uz integriranu skočnu web-kameru

  • Praktičnost
    Praktičnost

    Spriječite neželjeno gledanje kad se ne upotrebljava. Jednostavno upravljanje jednim pritiskom.

  • Uredan radni prostor
    Uredan radni prostor

    Integrirana web-kamera ugrađena je u okvir što znači da nema vanjskih uređaja i dodatnih kablova koji zauzimaju prostor.

  • Izravna suradnja
    Izravna suradnja

    Unaprijedite suradnju i komunikaciju uz web-kameru od 2 megapiksela sa FHD rezolucijom zbog koje pozivi na zaslonu izgledaju kao razgovori uživo.

Monitori tvrtke Philips s ugrađenom web-kamerom

Više o  monitorima tvrtke Philips

Uredski monitori

Profesionalna upotreba

Potaknite produktivnost

Saznajte više
Priključni monitori

Monitori s USB priključcima

Nose vaš profesionalni život

Saznajte više
Dodirni monitori

Dodirni monitori

Pravi dodir

Saznajte više

Pomoć, podrška i ažuriranja

Registrirajte monitor

Izradite besplatni My Philips račun kako biste registrirali novi monitor. Nakon registracije obavijestit ćemo vas kada nova ažuriranja budu dostupna.

Prijavite se na My Philips

Ažuriranja softvera

Održavajte najbolje radne značajke monitora tvrtke Philips. Ako je dostupno novo ažuriranje softvera, pronaći ćete ga ovdje. Ako izgubite upravljačke programe, ovdje ih možete preuzeti besplatno.

Pronađite ažuriranja

Platforma za podršku

Najbrži način rješavanja bilo kakvih tehničkih poteškoća i postavki je provjera vodiča za rješavanje problema za monitor tvrtke Philips. Pomoću ovih praktičnih savjeta i trikova riješit ćete poteškoće s monitorom u tren oka.

Pronađite rješenje

Kontaktirajte nas

Tu smo da pomognemo. Bilo da trebate savjet za kupnju monitora tvrtke Philips ili podršku za postavljanje, možete nas kontaktirati putem telefona, e-pošte ili razgovora na mreži.

Kontaktirajte Philips

Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.

Razumijem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.