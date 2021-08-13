Philips monitor za videokonferencije nudi besprijekorno, sveobuhvatno rješenje za video pozive s integriranom web-kamerom, mikrofonom i zvučnicima za potpunu audiovizualnu podršku. Dizajniran za praktičnost i učinkovitost, sadrži naprednu Philips tehnologiju, USB-C priključnu stanicu i konsolidaciju uređaja kako bi se uštedio prostor, energija i troškovi – savršen za kompaktne radne prostore.
Prijavite se na siguran način putem skočne web-kamere uz Windows Hello
Inovativna i sigurna web-kamera tvrtke Philips iskače kada je trebate te se na siguran način vraća u monitor kad je ne upotrebljavate. Web-kamera je opremljena i naprednim senzorima za prepoznavanje lica Windows Hello, za praktično prijavljivanje u Windows uređaje u roku kraćem od 2 sekunde, 3 puta brže nego s lozinkom.
Najbrži način rješavanja bilo kakvih tehničkih poteškoća i postavki je provjera vodiča za rješavanje problema za monitor tvrtke Philips. Pomoću ovih praktičnih savjeta i trikova riješit ćete poteškoće s monitorom u tren oka.
Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.