Monitori savršeni za kućnu upotrebu



Asortiman monitora za kućnu upotrebu tvrtke Philips korisnicima osigurava bogat i raznolik izbor zaslona nadahnutih današnjim živopisnim i raznolikim stilovima života. Od amaterskih fotografa do stručnjaka u e-kupovini, od ljubitelja filmova do obožavatelja igrica, od obitelji koje žele kvalitetno provesti zajedničko vrijeme do honoraraca koji posao žele povezati sa zadovoljstvom, među monitorima tvrtke Philips svi mogu pronaći savršeno rješenje.