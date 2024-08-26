OLED i QD OLED zaslone tvrtke Philips pokriva trogodišnje tvorničko jamstvo, koje uključuje i jamstvo na zadržavanje i izgaranje slike ("burn-in" efekt) OLED i QD OLED zaslona*. Kako bismo vam pružili dodatnu sigurnost, uvrstili smo osnovne smjernice za rukovanje svakim odgovarajućim OLED i QD OLED proizvodom. Možete ih pronaći u dokumentima s naslovom "Posebne napomene za upotrebu OLED monitora" i "Posebne napomene za upotrebu QD OLED monitora" koji se nalaze u odjeljku s priručnicima i dokumentacijom na stranici za podršku tvrtke Philips za odgovarajući proizvod.

* Podliježe jamstvenim uvjetima tvrtke Philips. Jamstvo na zadržavanje i izgaranje slike OLED i QD OLED zaslona ("burn-in" efekt) vrijedi samo uz uvjet pridržavanja uputa u dokumentima "Posebne napomene za upotrebu OLED monitora" i "Posebne napomene za upotrebu QD OLED monitora" specifičnima za model. Vrijedi samo u regiji EU-a.