QD OLED pruža živopisne, realistične boje, savršeno crne nijanse i besprijekorne pokrete s vrhunskim vremenom odziva. Dok LCD-ovi nude pouzdane performanse i pristupačnost, QD OLED pruža neusporedivu vizualnu kvalitetu i realizam. Zakoračite u budućnost tehnologije prikaza s QD OLED-om.
HDR vs. HDR TrueBlack 400
Iskusite živopisnije boje i svjedočite pravim crnim tonovima. Vaše okruženje za igru će postati realističnije s dubljom uronjenošću u radnju i poboljšanom vizualnom jasnoćom.
Beskonačni omjeri kontrasta
Bilo da istražujete mračne tamnice ili živopisne pejzaže, QD OLED monitori izvrsni su u pružanju vizualno zadivljujućih iskustava igranja zahvaljujući visokom omjeru kontrasta i dubokom prikazu crne boje.
Iskusite brze stope osvježavanja
Evnia QD OLED monitori podržavaju visoke stope osvježavanja, dajući vam konkurentsku prednost u igrama koje zahtijevaju brzinu i agilnost—pomažu eliminirati kočenje ekrana, zastajkivanje i ulazno kašnjenje, pružajući iskustvo igranja bez prekida.
Predstavljamo Philips Evnia OLED/QD OLED monitore
LCD vs QD OLED
QD OLED pruža živopisne, realistične boje, savršeno crne nijanse i besprijekorne pokrete s vrhunskim vremenom odziva. Dok LCD-ovi nude pouzdane performanse i pristupačnost, QD OLED pruža neusporedivu vizualnu kvalitetu i realizam. Zakoračite u budućnost tehnologije prikaza s QD OLED-om.
Beskonačni omjeri kontrasta
Bilo da istražujete mračne tamnice ili živopisne pejzaže, QD OLED monitori izvrsni su u pružanju vizualno zadivljujućih iskustava igranja zahvaljujući visokom omjeru kontrasta i dubokom prikazu crne boje.
HDR vs HDR TrueBlack 400
Iskusite živopisnije boje i svjedočite pravim crnim tonovima. Vaše okruženje za igru će postati realističnije s dubljom uronjenošću u radnju i poboljšanom vizualnom jasnoćom.
Naše trogodišnje jamstvo na OLED i QD OLED zaslone
OLED i QD OLED zaslone tvrtke Philips pokriva trogodišnje tvorničko jamstvo, koje uključuje i jamstvo na zadržavanje i izgaranje slike ("burn-in" efekt) OLED i QD OLED zaslona*. Kako bismo vam pružili dodatnu sigurnost, uvrstili smo osnovne smjernice za rukovanje svakim odgovarajućim OLED i QD OLED proizvodom. Možete ih pronaći u dokumentima s naslovom "Posebne napomene za upotrebu OLED monitora" i "Posebne napomene za upotrebu QD OLED monitora" koji se nalaze u odjeljku s priručnicima i dokumentacijom na stranici za podršku tvrtke Philips za odgovarajući proizvod.
* Podliježe jamstvenim uvjetima tvrtke Philips. Jamstvo na zadržavanje i izgaranje slike OLED i QD OLED zaslona ("burn-in" efekt) vrijedi samo uz uvjet pridržavanja uputa u dokumentima "Posebne napomene za upotrebu OLED monitora" i "Posebne napomene za upotrebu QD OLED monitora" specifičnima za model. Vrijedi samo u regiji EU-a.
Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.
Evnia QD OLED monitori podržavaju visoke stope osvježavanja, dajući vam konkurentsku prednost u igrama koje zahtijevaju brzinu i agilnost—pomažu eliminirati kočenje ekrana, zastajkivanje i ulazno kašnjenje, pružajući iskustvo igranja bez prekida.
FAQs
Što je QD OLED?
QD OLED predstavlja fuziju Quantum Dots (QD) i Organic Light Emitting Diode (OLED) tehnologija, kombinirajući snage obje tehnologije u jednu impresivnu inovaciju. U biti, OLED zasloni se oslanjaju na piksele (ili diode) za pružanje iznimnog kontrasta, izvrsne kvalitete slike i besprekoran prikaz složenih detalja.
U slučaju tehnologi je QD OLED, kvantne točke su strateški postavljene na ove diode, pojačavajući svjetlinu i omogućujući širi spektar boja. Ovaj inovativni proces rezultira neusporedivom jasnoćom i širim rasponom boja.
Je li QD OLED dobar za igranje?
QD OLED je izvrsna opcija za igranje jer pruža najbolju kvalitetu slike na tržištu. S impresivnim razinama svjetline i beskonačnim omjerom kontrasta, QD OLED, u kombinaciji s drugim vrhunskim specifikacijama kao što su 240Hz i UHD 4K rezolucija, predstavlja stvarno igranje na najvišoj razini.
Isplati li se kupiti QD OLED?
Kad je u pitanju igranje, zahtjev za besprijekornu sliku je ključan. QD OLED monitori rade na razini piksela, osvježavajući slike pojedinačno, umjesto u sekcijama poput drugih tehnologija. Bilo da ste povremeni ili strastveni igrač, QD OLED zadovoljava sve vaše potrebe besprekoran prikaz svakog detalja i dinamična slika, omogućava vam potpuno uranjanje u igru. Dakle, da skratimo priču - definitivno se isplati!
Koje su prednosti QD OLED-a?
Postoji mnogo prednosti igranja s QD OLED monitorom. Neke od ključnih prednosti uključuju beskonačne razine kontrasta, duboke crne nijanse, visoku svjetlinu i živopisne boje—kvalitete koje čine QD OLED zaista izvanrednim.
Koja je razlika između OLED-a i QD OLED-a?
QD OLED predstavlja hibridni pristup koji spaja OLED panele s tehnologijom kvantnih točaka. Kombinacija "najboljeg iz oba svijeta" omogućuje korištenje obje tehnologije u QD OLED-u, rezultirajući doista zadivljujućim prikazom.
Istražite OLED/QD OLED iskustvo
0.03 ms1 ms
4K UHDQHD
FAQs
Što je QD OLED?
QD OLED predstavlja fuziju Quantum Dots (QD) i Organic Light Emitting Diode (OLED) tehnologija, kombinirajući snage obje tehnologije u jednu impresivnu inovaciju. U biti, OLED zasloni se oslanjaju na piksele (ili diode) za pružanje iznimnog kontrasta, izvrsne kvalitete slike i besprekoran prikaz složenih detalja.
U slučaju tehnologi je QD OLED, kvantne točke su strateški postavljene na ove diode, pojačavajući svjetlinu i omogućujući širi spektar boja. Ovaj inovativni proces rezultira neusporedivom jasnoćom i širim rasponom boja.
Je li QD OLED dobar za igranje?
QD OLED je izvrsna opcija za igranje jer pruža najbolju kvalitetu slike na tržištu. S impresivnim razinama svjetline i beskonačnim omjerom kontrasta, QD OLED, u kombinaciji s drugim vrhunskim specifikacijama kao što su 240Hz i UHD 4K rezolucija, predstavlja stvarno igranje na najvišoj razini.
Isplati li se kupiti QD OLED?
Kad je u pitanju igranje, zahtjev za besprijekornu sliku je ključan. QD OLED monitori rade na razini piksela, osvježavajući slike pojedinačno, umjesto u sekcijama poput drugih tehnologija. Bilo da ste povremeni ili strastveni igrač, QD OLED zadovoljava sve vaše potrebe besprekoran prikaz svakog detalja i dinamična slika, omogućava vam potpuno uranjanje u igru. Dakle, da skratimo priču - definitivno se isplati!
Koje su prednosti QD OLED-a?
Postoji mnogo prednosti igranja s QD OLED monitorom. Neke od ključnih prednosti uključuju beskonačne razine kontrasta, duboke crne nijanse, visoku svjetlinu i živopisne boje—kvalitete koje čine QD OLED zaista izvanrednim.
Koja je razlika između OLED-a i QD OLED-a?
QD OLED predstavlja hibridni pristup koji spaja OLED panele s tehnologijom kvantnih točaka. Kombinacija "najboljeg iz oba svijeta" omogućuje korištenje obje tehnologije u QD OLED-u, rezultirajući doista zadivljujućim prikazom.
4K UHDQHD
Iskoristite potencijal s Evnia OLED/QD OLED monitorima
Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.