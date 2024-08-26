Traži pojmove

Philips Evnia Oled QD oled gaming

Evnia OLED/QD OLED Gaming

Predstavljamo Philips Evnia OLED/QD OLED monitore

Philips Evnia QD OLED vs LCD

LCD vs QD OLED

 

QD OLED pruža živopisne, realistične boje, savršeno crne nijanse i besprijekorne pokrete s vrhunskim vremenom odziva. Dok LCD-ovi nude pouzdane performanse i pristupačnost, QD OLED pruža neusporedivu vizualnu kvalitetu i realizam. Zakoračite u budućnost tehnologije prikaza s QD OLED-om.

Philips Evnia Beskonačni omjeri kontrasta

Beskonačni omjeri kontrasta

 

Bilo da istražujete mračne tamnice ili živopisne pejzaže, QD OLED monitori izvrsni su u pružanju vizualno zadivljujućih iskustava igranja zahvaljujući visokom omjeru kontrasta i dubokom prikazu crne boje.

Philips Evnia gaming Monitors HDR vs True black

HDR vs HDR TrueBlack 400

 

Iskusite živopisnije boje i svjedočite pravim crnim tonovima. Vaše okruženje za igru će postati realističnije s dubljom uronjenošću u radnju i poboljšanom vizualnom jasnoćom.

Philips Oled 3 Year Warranty

    • Naše trogodišnje jamstvo na OLED i QD OLED zaslone

       

      OLED i QD OLED zaslone tvrtke Philips pokriva trogodišnje tvorničko jamstvo, koje uključuje i jamstvo na zadržavanje i izgaranje slike ("burn-in" efekt) OLED i QD OLED zaslona*. Kako bismo vam pružili dodatnu sigurnost, uvrstili smo osnovne smjernice za rukovanje svakim odgovarajućim OLED i QD OLED proizvodom. Možete ih pronaći u dokumentima s naslovom "Posebne napomene za upotrebu OLED monitora" i "Posebne napomene za upotrebu QD OLED monitora" koji se nalaze u odjeljku s priručnicima i dokumentacijom na stranici za podršku tvrtke Philips za odgovarajući proizvod.

       

      * Podliježe jamstvenim uvjetima tvrtke Philips. Jamstvo na zadržavanje i izgaranje slike OLED i QD OLED zaslona ("burn-in" efekt) vrijedi samo uz uvjet pridržavanja uputa u dokumentima "Posebne napomene za upotrebu OLED monitora" i "Posebne napomene za upotrebu QD OLED monitora" specifičnima za model. Vrijedi samo u regiji EU-a.

    Iskusite brze stope osvježavanja

    Iskusite brze stope osvježavanja

     

    Evnia QD OLED monitori podržavaju visoke stope osvježavanja, dajući vam konkurentsku prednost u igrama koje zahtijevaju brzinu i agilnost—pomažu eliminirati kočenje ekrana, zastajkivanje i ulazno kašnjenje, pružajući iskustvo igranja bez prekida.

    Philips evnia FAQ logo

    FAQs

    Što je QD OLED?

    QD OLED predstavlja fuziju Quantum Dots (QD) i Organic Light Emitting Diode (OLED) tehnologija, kombinirajući snage obje tehnologije u jednu impresivnu inovaciju. U biti, OLED zasloni se oslanjaju na piksele (ili diode) za pružanje iznimnog kontrasta, izvrsne kvalitete slike i besprekoran prikaz složenih detalja.

     

    U slučaju tehnologi je QD OLED, kvantne točke su strateški postavljene na ove diode, pojačavajući svjetlinu i omogućujući širi spektar boja. Ovaj inovativni proces rezultira neusporedivom jasnoćom i širim rasponom boja.

    Je li QD OLED dobar za igranje?

    QD OLED je izvrsna opcija za igranje jer pruža najbolju kvalitetu slike na tržištu. S impresivnim razinama svjetline i beskonačnim omjerom kontrasta, QD OLED, u kombinaciji s drugim vrhunskim specifikacijama kao što su 240Hz i UHD 4K rezolucija, predstavlja stvarno igranje na najvišoj razini.

    Isplati li se kupiti QD OLED?

    Kad je u pitanju igranje, zahtjev za besprijekornu sliku je ključan. QD OLED monitori rade na razini piksela, osvježavajući slike pojedinačno, umjesto u sekcijama poput drugih tehnologija. Bilo da ste povremeni ili strastveni igrač, QD OLED zadovoljava sve vaše potrebe besprekoran prikaz svakog detalja i dinamična slika, omogućava vam potpuno uranjanje u igru. Dakle, da skratimo priču - definitivno se isplati!

    Koje su prednosti QD OLED-a?

    Postoji mnogo prednosti igranja s QD OLED monitorom. Neke od ključnih prednosti uključuju beskonačne razine kontrasta, duboke crne nijanse, visoku svjetlinu i živopisne boje—kvalitete koje čine QD OLED zaista izvanrednim.

    Koja je razlika između OLED-a i QD OLED-a?

    QD OLED predstavlja hibridni pristup koji spaja OLED panele s tehnologijom kvantnih točaka. Kombinacija "najboljeg iz oba svijeta" omogućuje korištenje obje tehnologije u QD OLED-u, rezultirajući doista zadivljujućim prikazom.

    Istražite OLED/QD OLED iskustvo

    0.03 ms 1 ms
    4K UHD QHD
    4K UHD QHD

            Iskoristite potencijal s Evnia OLED/QD OLED monitorima

