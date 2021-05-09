Savladajte svaki zadatak u čistom panoramskom pogledu
Philips Brilliance zaobljeni WQHD zaslon s DisplayHDR 400 certifikatom pruža čistu, izvanrednu sliku. USB-C i sigurna skočna web-kamera sa značajkom Windows Hello povećavaju vašu produktivnost.
P Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju CrystalClear, UltraWide Quad HD sliku s 3440 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima i široki kut gledanja 178/178, ovi novi monitori oživjet će vaše slike i grafike. UltraWide 21:9 format omogućava veću produktivnost uz više prostora za usporedni prikaz, kao i prikaz više stupaca u proračunskim tablicama. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips osigurat će vam CrystalClear sliku.
MultiView zaslon tvrtke Philips izuzetno visoke rezolucije omogućava brojne mogućnosti povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikaz kako biste istovremeno mogli raditi s više uređaja, kao što su osobno i prijenosno računalo, za složeno izvršavanje više zadataka u isto vrijeme.
Ovaj monitor tvrtke Philips ima ugrađenu priključnu stanicu USB C s napajanjem. Njezin tanki simetrični USB-C priključak omogućuje lako povezivanje jednim kabelom. Jednostavno povežite sve periferne uređaje kao što su tipkovnica, miš i RJ-45 Ethernet kabel s priključnom stanicom monitora. Jednostavno povežite notebook i ovaj monitor jednim USB-C kabelom kako biste gledali videozapise visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili podatke, istovremeno napajajući i puneći notebook.
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
StašaR
09/05/2021
Slovenija
Odličen monitor za delo od doma
Za ta monitor sem se odločila, ker smo potrebovali nov monitor za šolanje od doma. Ker ima vgrajeno kamero in zvočnike je bila odločitev enostavna. Pa še širok je in lahko gledaš in delaš dve stvari naenkrat.
Prednosti
odlična slika, vgrajeni zvočniki in kamera
Mane
zaenkrat nič
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C
Datum upotrebe 2021-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C
Datum upotrebe 2021-04-09
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Datum upotrebe 2024-04-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Datum upotrebe 2024-04-30
Chico DG
28/04/2022
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Prednosti
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Mane
Brak :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum upotrebe 2021-03-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum upotrebe 2021-03-28
Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
Maksimalna rezolucija funkcionira za USB-C, DP ili HDMI ulaz.
Ako pri povezivanju s USB-C računalo ne podržava HBR3, postavku USB čvorišta promijenite na USB 2.0 i podržavat će se razlučivost do 3440 x 1440 pri 100 Hz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 Pokrivenost na temelju CIE1976
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976
Ako vam Ethernet veza djeluje sporo, otvorite izbornik na zaslonu i odaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzine do 1 G.
Verzija DisplayPort 1.4 služi za HDR
Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt
Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.
Maksimalni broj podržanih vanjskih zaslona: 1 putem USB-C ulaza, 2 putem DP ulaza
Maksimalna razlučivost vanjskog monitora ovisi o ograničenju širine pojasa.
Kada je monitor povezan s USB-C i računalo podržava HBR3, na primarnom monitoru možete imati funkciju MST s maks. razlučivošću od 3440 x 1440 pri 60 Hz te 1920 x 1080 pri 60 Hz na sekundarnom monitoru. Ako ne, postavku za USB primarnog monitora putem postavke OSD postavite na USB2.0 kako biste omogućili funkciju MST
Tijekom funkcije MST putem ulaza DP primarni i sekundarni monitor nužno je postaviti u način proširenja izlazom DP u postavkama OSD za monitor, a maksimalna razlučivost primarnog i sekundarnog monitora može biti samo 3440 x 1440 pri 60 Hz.
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
Kabel(i) isporučeni s proizvodom mogu se razlikovati prema vrsti, kvantiteti i specifikacijama sukladno zahtjevima u državi ili regiji.