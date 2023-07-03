2 godine jamstva
HX6322/04
HX6340
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
Ugrađeni Bluetooth®
Demonstracijska aplikacija
2 glave četkice
2 načina rada
Interaktivna zabava i tehnologija Sonicare tvrtke Philips
Uz četkicu i aplikaciju Sonicare For Kids tvrtke Philips, djeca mogu otkriti kako pravilno četkati zube. Aplikacija će se sinkronizirati sa soničnom četkicom vašeg djeteta putem Bluetooth veze i omogućiti prikaz pravilnih tehnika četkanja i praćenje rezultata. Djeca mogu vidjeti koliko kvalitetno četkaju, a za pravilno četkanje dobivaju nagrade. Aplikacija je obrazovna i učinkovita, a 98 % ispitanih roditelja smatra kako potiče na dulje i bolje četkanje. Tako djeca na zabavan način mogu razviti zdrave navike njege usne šupljine koje će zadržati cijeli život.
Četkica i aplikacija Sonicare For Kids tvrtke Philips četkanje zuba čini zabavnim. Glavni protagonist aplikacije ljupki je Sparkly, koji jako voli imati čiste zube. Djeca se brinu za Sparklija, a demonstrator iz aplikacije potiče ih na dulje i bolje četkanje. Sa svakim boljim četkanjem, Sparkly je sve sretniji i svako se uspješno četkanje nagrađuje. Djeca mogu otključati dodatke pomoću kojih mogu prilagoditi Sparklija ili pak mogu osvojiti hranu za Sparklija, koji je ljubitelj zdrave prehrane. Osim toga, roditelji mogu i sami birati nagrade koje će aplikacija dodjeljivati.
4.8
od 5
1489
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Renči8
03/07/2023
Hrvatska
For kids četkica
Imam četkicu for kids ..jako je sin zadovoljan puno više pere zube jer ga sad čini čišćenje zuba kao sretnim jer to ide lako uz novu četkicu a jako dobre rezultate ostavlja..četkica je odlična
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube
28/04/2023
Hrvatska
Philips Sonicare for Kids
Ocjena je realna jer kćer koja ima 9 godina pere zube s tom četkicom skoro 5 mjeseci. U dogovoru s doktoricom detalje medicine kupili smo četkicu i oduševila nas je. Kćer puno bolje i duže pere zube, a Sparkly je odličan sa svojim humorom i kćer uživa
Prednosti
Pristupačna cijena ii dostupnost proizvoda u puno trgovina
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube
IvaPl
10/10/2022
Hrvatska
Najbolja Kids Sonična el.četkica
Nakon 10 mj korištenja sonična električna četkica dobiva sve pohvale, pranje zubica nikad lakše ni zabavnije. Definitivno proizvod koji se isplati uzeti za dijete jer od malih nogu se stječu navike održavanje higijene zubiju i uz ovakvu četkicu pranje je prava zabava za najmlađe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube
od ispitanih roditelja u odnosu na samostalnu upotrebu četkice za zube
u odnosu na običnu četkicu za zube
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno
anketa u kojoj su sudjelovali stomatolozi u SAD-u koji imaju djecu dobi između 4 i 10 godina