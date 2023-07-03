Philips Sonicare for Kids

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  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
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  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
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  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
  • Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba

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Philips Sonicare For KidsSonična električna četkica za zube

HX6322/04

HX6340

4.8
| (1489) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Aqua
Aqua
Ružičasta
Ružičasta
Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
Zabavite djecu dok uče prati zube. Četkica za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips s podrškom za Bluetooth omogućuje interakciju putem zabavne aplikacije koja će djeci pomoći da bolje i duže peru zube. Djeca će se zabaviti učeći tehnike koje će zadržati cijeli život.
Pogledajte sve prednosti
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Uzbudljiv početak u usvajanju zdravih životnih navika

Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba

  • Ugrađeni Bluetooth®

  • Demonstracijska aplikacija

  • 2 glave četkice

  • 2 načina rada

Interaktivna aplikacija djecu potiče na četkanje zuba

Interaktivna aplikacija djecu potiče na četkanje zuba

Interaktivna zabava i tehnologija Sonicare tvrtke Philips

98 % ispitanih smatra kako je lakše djecu potaknuti na dulje i kvalitetnije četkanje*

98 % ispitanih smatra kako je lakše djecu potaknuti na dulje i kvalitetnije četkanje*

Uz četkicu i aplikaciju Sonicare For Kids tvrtke Philips, djeca mogu otkriti kako pravilno četkati zube. Aplikacija će se sinkronizirati sa soničnom četkicom vašeg djeteta putem Bluetooth veze i omogućiti prikaz pravilnih tehnika četkanja i praćenje rezultata. Djeca mogu vidjeti koliko kvalitetno četkaju, a za pravilno četkanje dobivaju nagrade. Aplikacija je obrazovna i učinkovita, a 98 % ispitanih roditelja smatra kako potiče na dulje i bolje četkanje. Tako djeca na zabavan način mogu razviti zdrave navike njege usne šupljine koje će zadržati cijeli život.

Uzbudljive nagrade za uspješno četkanje

Uzbudljive nagrade za uspješno četkanje

Četkica i aplikacija Sonicare For Kids tvrtke Philips četkanje zuba čini zabavnim. Glavni protagonist aplikacije ljupki je Sparkly, koji jako voli imati čiste zube. Djeca se brinu za Sparklija, a demonstrator iz aplikacije potiče ih na dulje i bolje četkanje. Sa svakim boljim četkanjem, Sparkly je sve sretniji i svako se uspješno četkanje nagrađuje. Djeca mogu otključati dodatke pomoću kojih mogu prilagoditi Sparklija ili pak mogu osvojiti hranu za Sparklija, koji je ljubitelj zdrave prehrane. Osim toga, roditelji mogu i sami birati nagrade koje će aplikacija dodjeljivati.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.8

od 5

1489

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

03/07/2023

Hrvatska

Hrvatska

For kids četkica

Imam četkicu for kids ..jako je sin zadovoljan puno više pere zube jer ga sad čini čišćenje zuba kao sretnim jer to ide lako uz novu četkicu a jako dobre rezultate ostavlja..četkica je odlična

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube

28/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Philips Sonicare for Kids

Ocjena je realna jer kćer koja ima 9 godina pere zube s tom četkicom skoro 5 mjeseci. U dogovoru s doktoricom detalje medicine kupili smo četkicu i oduševila nas je. Kćer puno bolje i duže pere zube, a Sparkly je odličan sa svojim humorom i kćer uživa

Prednosti

Pristupačna cijena ii dostupnost proizvoda u puno trgovina

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube

10/10/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja Kids Sonična el.četkica

Nakon 10 mj korištenja sonična električna četkica dobiva sve pohvale, pranje zubica nikad lakše ni zabavnije. Definitivno proizvod koji se isplati uzeti za dijete jer od malih nogu se stječu navike održavanje higijene zubiju i uz ovakvu četkicu pranje je prava zabava za najmlađe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6352/42 Sonična električna četkica za zube

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Upozorenja

  1. od ispitanih roditelja u odnosu na samostalnu upotrebu četkice za zube

  2. u odnosu na običnu četkicu za zube

  3. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno

  4. anketa u kojoj su sudjelovali stomatolozi u SAD-u koji imaju djecu dobi između 4 i 10 godina