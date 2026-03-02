Traži pojmove

  • Prijeđite na odličan zvuk Prijeđite na odličan zvuk Prijeđite na odličan zvuk

    Slušalice koje se stavljaju na uši

    TAH4500PK/00

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Prijeđite na odličan zvuk

    Ako želite izuzetno udobne slušalice s funkcijom blokiranja buke za svakodnevnu uporabu, ne tražite dalje. Dobit ćete bogat zvuk s dubokim basom čak i pri malim glasnoćama. Zamjenjivi jastučići i baterija pružaju maksimalnu udobnost i performanse koje će trajati godinama.

    Saznajte više

    Dostupno:

    Slušalice koje se stavljaju na uši

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Slušalice s blokiranjem buke

    Prijeđite na odličan zvuk

    • Prirodan zvuk. Dinamičan bas
    • Udobno pristajanje na ušima
    • Blokiranje buke
    • Do 70 sati reprodukcije

    Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamičko pojačanje basa

    Prilagođene pogonske jedinice od 32 mm i dinamičko pojačanje basa zajedno pružaju odličan zvuk punog, bogatog basa, čak i pri maloj glasnoći. Ako gledate film ili igrate igru, možete uključiti način rada s malim kašnjenjem u našoj pomoćnoj aplikaciji.

    Udobno pristajanje i zamjenjive komponente za godine uporabe

    Mekani jastučići za uši od umjetne kože i podesiva traka za glavu pružaju iznimno udobno pristajanje. Kako bi blokiranje buke i udobnost uvijek bili vrhunski, jastučiće od memorijske pjene možete zamijeniti ako se tijekom vremena istroše. Isto tako, možete zamijeniti punjivu litij-ionsku bateriju slušalica kad dosegne kraj vijeka trajanja.

    Uvijek ćete čuti svoju glazbu uz aktivno blokiranje buke

    Aktivno blokiranje buke blokira vanjsku buku kako biste se mogli usredotočiti na glazbu, podcastove i pozive. Možete postaviti na automatski ili upotrijebiti aplikaciju Philips Headphones kako biste sami podesili razine.

    Stabilno Bluetooth® povezivanje s više točaka i lako uparivanje

    Kompatibilnost s najnovijim uređajima Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje dva uređaja odjednom. Podržava i Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

    Do 70 sati reprodukcije (50 s uključenim blokiranjem buke)

    Kad je blokiranje buke isključeno, možete slušati do 70 sati uz jedno punjenje, a uz uključeno blokiranje buke dobivate do 50 sati reprodukcije. Brzim punjenjem od 5 minuta možete dobiti dodatna 4 sata.

    Jasni pozivi. Sugovornici će čuti što govorite

    Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofon prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.

    Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj

    Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirom prsta. U aplikaciji možete prilagoditi blokiranje buke, aktivirati dinamičan bas, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.

    Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips

    Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

    Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

    U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Akustični sustav
      Zatvorene
      Frekvencijski opseg
      20 – 20 000 Hz
      Impedancija
      32 ohma
      Maksimalna ulazna snaga
      10 mW
      Osjetljivost
      113 dB (1 kHz, 1 mW)
      Promjer zvučnika
      32  mm
      Vrsta pogonske jedinice
      Dinamično

    • Mogućnost povezivanja

      Verzija Bluetootha
      6,0
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalni domet
      Do 10  m
      Veza u više točaka
      Da
      Podržani kodek
      SBC

    • Vanjska kartonska kutija

      Duljina
      21.70  cm
      Broj pakiranja
      3
      Širina
      18.50  cm
      Bruto masa
      1.32  kg
      Visina
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17759 5
      Neto masa
      0.50  kg
      Tara
      0.82  kg

    • Praktičnost

      Kontrola glasnoće
      Da
      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Google Fast Pair
      Da
      Moguća su ažuriranja programskih datoteka
      Da
      Vrsta kontrola
      Gumb
      Microsoft Swift Pair
      Da

    • Snaga

      Broj baterija
      1 komad
      Vrijeme punjenja
      2  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC)
      50  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC)
      70  sat(i)
      Brzo punjenje
      5 mins for 4 hrs
      Masa baterije (ukupno)
      9.52  g
      Kapacitet baterije (slušalice)
      500  mAh
      Vrsta baterije (slušalice)
      Litij-polimerska (ugrađena)

    • Dimenzije pakiranja

      Visina
      24.5  cm
      Vrsta pakiranja
      Karton
      Vrsta smještanja na policu
      Vješanje
      Širina
      19.85  cm
      Dubina
      5.5  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 17759 8
      Bruto masa
      0.332  kg
      Neto masa
      0.168  kg
      Tara
      0.164  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      17.84  cm
      Širina
      15.84  cm
      Dubina
      7.37  cm
      Masa
      0.156  kg

    • Dodatna oprema

      Kratke upute za uporabu
      Da

    • Dizajn

      Boja
      Ružičasta
      Način nošenja
      Vrpca za glavu
      Sklopivi dizajn
      Plošno / prema unutra
      Materijal slušalica
      Sintetička koža
      Dizajn koji pristaje uhu
      Slušalice koje se stavljaju na uši
      Slušalice sa školjkama
      Zatvoreni dizajn

    • Telekomunikacija

      Mikrofon za poziv
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20804 9

    • ANC značajke

      Tehnologija ANC
      FB
      Mikrofon za ANC
      3 mikrofona
      ANC (aktivno blokiranje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost glasovnog pomoćnika
      • Apple Siri
      • Google pomoćnik
      Aktivacija glasovnog pomoćnika
      Pritisnite višefunkcijsku tipku
      Podrška glasovnog pomoćnika
      Da

    • Održivost

      Plastični omotač
      sadrži 71 % recikliranog iskorištenog polikarbonata s GRS certifikatom TE-00132492

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.