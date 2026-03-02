TAH4500PK/00
Prijeđite na odličan zvuk
Ako želite izuzetno udobne slušalice s funkcijom blokiranja buke za svakodnevnu uporabu, ne tražite dalje. Dobit ćete bogat zvuk s dubokim basom čak i pri malim glasnoćama. Zamjenjivi jastučići i baterija pružaju maksimalnu udobnost i performanse koje će trajati godinama.Saznajte više
Prilagođene pogonske jedinice od 32 mm i dinamičko pojačanje basa zajedno pružaju odličan zvuk punog, bogatog basa, čak i pri maloj glasnoći. Ako gledate film ili igrate igru, možete uključiti način rada s malim kašnjenjem u našoj pomoćnoj aplikaciji.
Mekani jastučići za uši od umjetne kože i podesiva traka za glavu pružaju iznimno udobno pristajanje. Kako bi blokiranje buke i udobnost uvijek bili vrhunski, jastučiće od memorijske pjene možete zamijeniti ako se tijekom vremena istroše. Isto tako, možete zamijeniti punjivu litij-ionsku bateriju slušalica kad dosegne kraj vijeka trajanja.
Aktivno blokiranje buke blokira vanjsku buku kako biste se mogli usredotočiti na glazbu, podcastove i pozive. Možete postaviti na automatski ili upotrijebiti aplikaciju Philips Headphones kako biste sami podesili razine.
Kompatibilnost s najnovijim uređajima Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje dva uređaja odjednom. Podržava i Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.
Kad je blokiranje buke isključeno, možete slušati do 70 sati uz jedno punjenje, a uz uključeno blokiranje buke dobivate do 50 sati reprodukcije. Brzim punjenjem od 5 minuta možete dobiti dodatna 4 sata.
Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofon prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.
Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirom prsta. U aplikaciji možete prilagoditi blokiranje buke, aktivirati dinamičan bas, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.
Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.
U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.
