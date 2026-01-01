Novi
TAH4500BK/00
Dostupno
Prirodan zvuk. Dinamičan bas
Udobno pristajanje na ušima
Blokiranje buke
Do 70 sati reprodukcije
Prilagođene pogonske jedinice od 32 mm i dinamičko pojačanje basa zajedno pružaju odličan zvuk punog, bogatog basa, čak i pri maloj glasnoći. Ako gledate film ili igrate igru, možete uključiti način rada s malim kašnjenjem u našoj pomoćnoj aplikaciji.
Mekani jastučići za uši od umjetne kože i podesiva traka za glavu pružaju iznimno udobno pristajanje. Kako bi blokiranje buke i udobnost uvijek bili vrhunski, jastučiće od memorijske pjene možete zamijeniti ako se tijekom vremena istroše. Isto tako, možete zamijeniti punjivu litij-ionsku bateriju slušalica kad dosegne kraj vijeka trajanja.
Aktivno blokiranje buke blokira vanjsku buku kako biste se mogli usredotočiti na glazbu, podcastove i pozive. Možete postaviti na automatski ili upotrijebiti aplikaciju Philips Headphones kako biste sami podesili razine.