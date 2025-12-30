Traži pojmove

    TAH2500BK/10

    Vrhunska udobnost, odličan zvuk

    Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju omogućuju iznimnu udobnost prilikom slušanja. Pružaju vam bogat zvuk s dubljim bas dionicama i do 50 sati reprodukcije.

    Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

    • Blokiranje buke
    • Lagane slušalice koje se nose preko ušiju
    • Prirodan zvuk. Extra Bass
    • Do 50 sati reprodukcije

    Prepustite se uz blokiranje buke

    Blokiranje buke utišava vanjsku buku, uključujući vjetar, tako da se možete usredotočiti na svoju glazbu ili pozive. Želite li čuti što se događa oko vas? Pritisnite tipku za aktiviranje otvorenog načina rada.

    Odličan zvuk uz način rada Extra Bass

    Pogonske jedinice od 40 mm pružaju odličan zvuk, a dizajn za postavljanje preko ušiju daje dobru pasivnu izolaciju buke. Možete uživati u punoj snazi omiljene glazbe.

    Do 50 sati reprodukcije uz brzo punjenje

    Uz do 50 sati reprodukcije, ove bežične slušalice izdržat će mnoge popise za reprodukciju. Potpuno se napune za samo 2 sata putem USB-C priključka, a brzo punjenje od 15 minuta pružit će vam dovoljno snage za 10 sati reprodukcije glazbe.

    Pouzdana Bluetooth veza u više točaka

    Napredno Bluetooth povezivanje osigurava stabilniju vezu za besprijekorno usmjeravanje, a istovremeno možete povezati do dva Bluetooth uređaja (iOS i Android). Uživajte u popisu za reprodukciju ili neometano slušajte omiljeni podcast bez iritantnog stišavanja zvuka.

    Jasni pozivi. Sugovornici će čuti što govorite

    Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofon prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.

    Toliko lagane i udobne da ih možete nositi satima

    Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju osiguravaju svakodnevnu udobnost. Lagana obložena traka nježno sjeda na glavu, dok meke školjke za uši osiguravaju savršeno prianjanje. Svaka školjka za uši obložena je umjetnom kožom (PU), tako da pruža osjećaj glatkoće ugodan za kožu u kombinaciji s dugotrajnom udobnošću i jednostavnim održavanjem.

    Aplikacija Philips Headphones. Personalizirajte postavke i kontrole

    Naša praktična prateća aplikacija omogućuje upravljanje povezanim uređajima ili isključenje blokiranja buke. Aplikaciju možete upotrijebiti i za precizno podešavanje profila zvuka.

    Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips

    Od glazbe do podcastova, ove bežične slušalice najbolje će reproducirati zvuk koji volite! Uživat ćete u toplom, detaljnom zvuku s bogatim basom iz velikih pogonskih jedinica koje su ugođene sukladno zvučnom potpisu tvrtke Philips.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Akustični sustav
      Zatvorene
      Frekvencijski opseg
      20 – 20 000 Hz
      Impedancija
      32 ohma
      Osjetljivost
      112 dB (1 kHz)
      Promjer zvučnika
      40  mm
      Maksimalna ulazna snaga
      30  mW
      Vrsta pogonske jedinice
      Dinamično

    • Mogućnost povezivanja

      Verzija Bluetootha
      6,0
      Bluetooth profili
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      Maksimalni domet
      Do 10  m
      Veza u više točaka
      Da
      Podržani kodek
      SBC
      Priključnica za slušalice
      3.5  mm

    • Vanjska kartonska kutija

      Duljina
      36.20  cm
      Broj pakiranja
      6
      Širina
      21.60  cm
      Bruto masa
      2.76  kg
      Visina
      23.60  cm
      GTIN
      1 48 95229 17304 7
      Neto masa
      1.39  kg
      Tara
      1.37  kg

    • Praktičnost

      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Moguća su ažuriranja programskih datoteka
      Da
      Vrsta kontrola
      Gumb

    • Snaga

      Broj baterija
      1 komad
      Vrijeme punjenja
      2  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC)
      45  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC)
      50  sat(i)
      Brzo punjenje
      15 mins for 10 hrs
      Masa baterije (ukupno)
      9.6  g
      Kapacitet baterije (slušalice)
      500  mAh
      Vrsta baterije (slušalice)
      Litij-polimerska (ugrađena)

    • Dimenzije pakiranja

      Visina
      22  cm
      Vrsta pakiranja
      Karton
      Vrsta smještanja na policu
      Vješanje
      Širina
      20.2  cm
      Dubina
      5.8  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 17304 0
      Bruto masa
      0.4  kg
      Neto masa
      0.232  kg
      Tara
      0.168  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      19.76  cm
      Širina
      16.57  cm
      Dubina
      8.29  cm
      Masa
      0.207  kg

    • Dodatna oprema

      Kratke upute za uporabu
      Da
      Kabel za punjenje
      USB-C kabel, 200 mm

    • Dizajn

      Boja
      Crna
      Način nošenja
      Vrpca za glavu
      Sklopivi dizajn
      Plošno / prema unutra
      Materijal slušalica
      Memorijska pjena
      Dizajn koji pristaje uhu
      Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
      Slušalice sa školjkama
      Zatvoreni dizajn

    • Telekomunikacija

      Mikrofon za poziv
      1 mic

    • ANC značajke

      Tehnologija ANC
      Premotaj unaprijed
      Otvoreni način rada
      Da
      Mikrofon za ANC
      2 mikrofona
      ANC (aktivno blokiranje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost glasovnog pomoćnika
      • Apple Siri
      • Google pomoćnik
      Aktivacija glasovnog pomoćnika
      Pritisnite tipku za reprodukciju/pauzu
      Podrška glasovnog pomoćnika
      Da

