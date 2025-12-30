Blokiranje buke utišava vanjsku buku, uključujući vjetar, tako da se možete usredotočiti na svoju glazbu ili pozive. Želite li čuti što se događa oko vas? Pritisnite tipku za aktiviranje otvorenog načina rada.
Odličan zvuk uz način rada Extra Bass
Pogonske jedinice od 40 mm pružaju odličan zvuk, a dizajn za postavljanje preko ušiju daje dobru pasivnu izolaciju buke. Možete uživati u punoj snazi omiljene glazbe.
Do 50 sati reprodukcije uz brzo punjenje
Uz do 50 sati reprodukcije, ove bežične slušalice izdržat će mnoge popise za reprodukciju. Potpuno se napune za samo 2 sata putem USB-C priključka, a brzo punjenje od 15 minuta pružit će vam dovoljno snage za 10 sati reprodukcije glazbe.
Pouzdana Bluetooth veza u više točaka
Napredno Bluetooth povezivanje osigurava stabilniju vezu za besprijekorno usmjeravanje, a istovremeno možete povezati do dva Bluetooth uređaja (iOS i Android). Uživajte u popisu za reprodukciju ili neometano slušajte omiljeni podcast bez iritantnog stišavanja zvuka.
Jasni pozivi. Sugovornici će čuti što govorite
Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofon prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.
Toliko lagane i udobne da ih možete nositi satima
Ove slušalice koje se stavljaju preko ušiju osiguravaju svakodnevnu udobnost. Lagana obložena traka nježno sjeda na glavu, dok meke školjke za uši osiguravaju savršeno prianjanje. Svaka školjka za uši obložena je umjetnom kožom (PU), tako da pruža osjećaj glatkoće ugodan za kožu u kombinaciji s dugotrajnom udobnošću i jednostavnim održavanjem.
Aplikacija Philips Headphones. Personalizirajte postavke i kontrole
Naša praktična prateća aplikacija omogućuje upravljanje povezanim uređajima ili isključenje blokiranja buke. Aplikaciju možete upotrijebiti i za precizno podešavanje profila zvuka.
Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
Od glazbe do podcastova, ove bežične slušalice najbolje će reproducirati zvuk koji volite! Uživat ćete u toplom, detaljnom zvuku s bogatim basom iz velikih pogonskih jedinica koje su ugođene sukladno zvučnom potpisu tvrtke Philips.