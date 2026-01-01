2 godine jamstva
Obustavljeno
SHE2305BL/00
Jed. od 12,2 mm / otvorene; sluš.
integrirani mikrofon
Plava
Izuzetno udobne
Jasno izrazite svoj stil svijetlim kabelima s gradacijom boja i prozirnim kućištem zvučnika. Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 12,2 mm daju čist, jasan zvuk i solidan bas.
Zahvaljujući ovalnom obliku ovih laganih slušalica koje se umeću u uši, u zvuku ćete uživati doista udobno.
Daljinskim upravljačem na kabelu lako preuzimate poziv ili pauzirajte glazbu. Sve to bez primjene pametnog telefona. Ugrađeni mikrofon s funkcijom sprječavanja odjeka osigurava jasan zvuk dok razgovarate.
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