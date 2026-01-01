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Obustavljeno

2000 seriesSlušalice s mikrofonom koje se umeću u ušnu školjku

SHE2305BK/00

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Plava
Plava
Ružičasto-ljubičasta
Ružičasto-ljubičasta
Sve su oči uprte u vas
Slušajte sa stilom kamo god krenete. Ove slušalice koje se umeću u ušnu školjku dostupne su u četiri jarke boje i mogu se pohvaliti prozirnim kućištem zvučnika s kabelima s gradacijom boja. Zašto biste se uklopili kad ste rođeni da se ističete?
Pogledajte sve prednosti

Sve su oči uprte u vas

  • Jed. od 12,2 mm / otvorene; sluš.

  • integrirani mikrofon

  • Crna

  • Izuzetno udobne

Svijetli kabeli s gradacijom boja. Prozirno kućište zvučnika

Jasno izrazite svoj stil svijetlim kabelima s gradacijom boja i prozirnim kućištem zvučnika. Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 12,2 mm daju čist, jasan zvuk i solidan bas.

Lagani umeci za uši ovalnog oblika osiguravaju udobnost

Zahvaljujući ovalnom obliku ovih laganih slušalica koje se umeću u uši, u zvuku ćete uživati doista udobno.

Kontrola na kabelu. Lako prebacujte između glazbe i poziva

Daljinskim upravljačem na kabelu lako preuzimate poziv ili pauzirajte glazbu. Sve to bez primjene pametnog telefona. Ugrađeni mikrofon s funkcijom sprječavanja odjeka osigurava jasan zvuk dok razgovarate.

Tehničke specifikacije

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