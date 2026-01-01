Sve su oči uprte u vas

Slušajte sa stilom kamo god krenete. Ove slušalice koje se umeću u ušnu školjku dostupne su u četiri jarke boje i mogu se pohvaliti prozirnim kućištem zvučnika s kabelima s gradacijom boja. Zašto biste se uklopili kad ste rođeni da se ističete?