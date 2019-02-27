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  • Osvježava umorne oči
  • Osvježava umorne oči
  • Osvježava umorne oči
  • Osvježava umorne oči

Obustavljeno

Dodatna glava za VisaPure Advanced

SC6040/00

5
| (13) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Osvježava umorne oči
Glava Fresh Eyes osvježava umorne oči ujutro. Vrhunski hladni materijal i prilagođeni program DualMotion pružaju nježnu, ugodnu masažu. Uživajte u 30 sekundi svježine i bit ćete spremni za početak dana!
Pogledajte sve prednosti

Osvježenje za umorne oči

Osvježava umorne oči

  • Svježe oči

  • Napredna glava

Osvježavanje umornih očiju ujutro

Fresh Eyes nastavak napravljen je od posebnog hladnog materijala i ima vrhunski keramički premaz. Daje trenutno vidljive rezultate jer hladi kožu ispod očiju u roku od nekoliko sekundi, osvježavajući umorne oči.

Nježno za tanku, osjetljivu kožu oko očiju

Zahvaljujući glatkom materijalu i nježnom programu DualMotion glava Fresh Eyes pruža doživljaj nježne masaže koja je blaga prema tankoj i osjetljivoj koži oko očiju.

Program za nježnu masažu sa 120 nano-vibracija u sekundi

Program za nježnu masažu sa 120 nano-vibracija u sekundi

Prilagođeni program DualMotion za glavu Fresh Eyes emitira 120 nano-vibracija u sekundi, radi postizanja nježne, ugodne i osvježavajuće masaže područja oko očiju. Posebno je osmišljen da bude nježan prema tankoj i osjetljivoj koži oko očiju. Program Fresh Eyes kratki je program od samo 30 sekundi pa ga možete uklopiti u svakodnevnu jutarnju rutinu!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

13

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

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