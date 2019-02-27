2 godine jamstva
Obustavljeno
Svježe oči
Napredna glava
Fresh Eyes nastavak napravljen je od posebnog hladnog materijala i ima vrhunski keramički premaz. Daje trenutno vidljive rezultate jer hladi kožu ispod očiju u roku od nekoliko sekundi, osvježavajući umorne oči.
Zahvaljujući glatkom materijalu i nježnom programu DualMotion glava Fresh Eyes pruža doživljaj nježne masaže koja je blaga prema tankoj i osjetljivoj koži oko očiju.
Prilagođeni program DualMotion za glavu Fresh Eyes emitira 120 nano-vibracija u sekundi, radi postizanja nježne, ugodne i osvježavajuće masaže područja oko očiju. Posebno je osmišljen da bude nježan prema tankoj i osjetljivoj koži oko očiju. Program Fresh Eyes kratki je program od samo 30 sekundi pa ga možete uklopiti u svakodnevnu jutarnju rutinu!
5.0
od 5
13
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală