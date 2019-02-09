Obustavljeno
Sjajna, revitalizirana i osvježena koža
VisaPure Advanced aparat je za čišćenje lica za uporabu kod kuće koji unosi profesionalnu stručnost u rutinu njege kože. Koža postaje sjajna, osvježena i revitalizirana. Uživajte u čistoj, mekoj i revitaliziranoj koži zdravoga sjaja.
Prilagođena tehnologija DualMotion
Čišćenje, masaža, osvježavanje očiju
3 glave, torbica, etui za spremanje
2 postavke intenziteta
Glave se lako čiste. Jednostavno ih operite u umivaoniku toplom vodom i sapunom.
VisaPure Advanced ima prilagođenu tehnologiju DualMotion. Svaka glava priložena uz VisaPure imat će utvrđene razine rotacije i vibracije. Drška i novi nastavci imaju inovativni NFC čip koji omogućava napredno prepoznavanje glave. To znači da drška trenutačno prepoznaje određenu glavu kada se postavi na nju. Na taj način možete uživati u namjenskim programima prilagođene tehnologije DualMotion za različite prednosti njege kože.
Čišćenje aparatom VisaPure omogućava uklanjanje veće količine ostataka od šminke, mrtvih stanica kože i beživotnog izgleda. Zahvaljujući efektu dubinskog čišćenja koža će bolje apsorbirati vaše omiljene proizvode za njegu kože kao što su kreme, serumi i esencije.
Nagrade
4.8
od 5
181
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
1Diana1
09/02/2019
Slovensko
Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.
Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Ddaniela
05/05/2021
Česká republika
Pleť ho miluje!!!!
úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!
Prednosti
TOPka pre pleť
Mane
žiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum upotrebe 2020-05-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum upotrebe 2020-05-05
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Domácí spokojenost
Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.
Prednosti
Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek
Mane
nebyly manželkou posány
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum upotrebe 2019-10-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum upotrebe 2019-10-07
10x učinkovitije od ručnog čišćenja, ali jednako nježno. U usporedbi s ručnim uklanjanjem šminke.