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Obustavljeno

VisaPure AdvancedAparat za čišćenje lica za uporabu kod kuće

SC5370/10

4.8

| (181) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Sjajna, revitalizirana i osvježena koža

VisaPure Advanced aparat je za čišćenje lica za uporabu kod kuće koji unosi profesionalnu stručnost u rutinu njege kože. Koža postaje sjajna, osvježena i revitalizirana. Uživajte u čistoj, mekoj i revitaliziranoj koži zdravoga sjaja.

Pogledajte sve prednosti

Napredno čišćenje i njega kože

Sjajna, revitalizirana i osvježena koža

  • Prilagođena tehnologija DualMotion

  • Čišćenje, masaža, osvježavanje očiju

  • 3 glave, torbica, etui za spremanje

  • 2 postavke intenziteta

Glave se lako čiste toplom vodom i sapunom

Glave se lako čiste. Jednostavno ih operite u umivaoniku toplom vodom i sapunom.

Prilagođena tehnologija DualMotion s naprednim prepoznavanjem glave

Prilagođena tehnologija DualMotion s naprednim prepoznavanjem glave

VisaPure Advanced ima prilagođenu tehnologiju DualMotion. Svaka glava priložena uz VisaPure imat će utvrđene razine rotacije i vibracije. Drška i novi nastavci imaju inovativni NFC čip koji omogućava napredno prepoznavanje glave. To znači da drška trenutačno prepoznaje određenu glavu kada se postavi na nju. Na taj način možete uživati u namjenskim programima prilagođene tehnologije DualMotion za različite prednosti njege kože.

Poboljšava apsorpciju omiljenih proizvoda za njegu kože

Poboljšava apsorpciju omiljenih proizvoda za njegu kože

Čišćenje aparatom VisaPure omogućava uklanjanje veće količine ostataka od šminke, mrtvih stanica kože i beživotnog izgleda. Zahvaljujući efektu dubinskog čišćenja koža će bolje apsorbirati vaše omiljene proizvode za njegu kože kao što su kreme, serumi i esencije.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

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  • Slika za AWARD-612371

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

181

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/02/2019

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.

Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pleť ho miluje!!!!

úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!

Prednosti

TOPka pre pleť

Mane

žiadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum upotrebe 2020-05-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum upotrebe 2020-05-05

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Domácí spokojenost

Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.

Prednosti

Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek

Mane

nebyly manželkou posány

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum upotrebe 2019-10-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum upotrebe 2019-10-07

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Upozorenja

  1. 10x učinkovitije od ručnog čišćenja, ali jednako nježno. U usporedbi s ručnim uklanjanjem šminke.