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  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
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  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
  • Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu

Obustavljeno

VisaPure AdvancedAparat za čišćenje lica za uporabu kod kuće

SC5363/10

4.8
| (181) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu
Uživajte u kozmetičkom tretmanu lica kod kuće u 3 koraka uz prilagođen program čišćenja i njege koji odgovara potrebama osjetljive kože. Nježno čišćenje za meku kožu bez iritacije te opuštajuća i zdrava masaža za lice i oči koja pruža revitalizaciju i osvježenje.
Pogledajte sve prednosti

Idealno za osjetljivu kožu koja se lako nadraži

Otkrijte meku, revitaliziranu i osvježenu kožu

  • Prilagođena tehnologija DualMotion

  • Osjetljiva koža, masaža i svježe oči

  • 3 glave, torbica, etui za spremanje

  • 2 postavke intenziteta

Razvijeno u suradnji s dermatolozima

U razvojnoj fazi inteligentne četke za osjetljivu kožu sudjelovali su azijski i europski dermatolozi kako bi se vodilo računa o tome da se u potpunosti uzmu u obzir potrebe osjetljive kože sklone iritaciji.

Korak 1: nježno čišćenje kože

Korak 1: nježno čišćenje kože

VisaPure Advanced sa svojom inteligentnom četkom za osjetljivu kožu na nježan način čisti kožu kako bi ona ostala meka i sjajna. 32.000 izuzetno tankih vlakana dizajnirano je za doživljaj nježnog čišćenja. Zahvaljujući NFC čipu u glavi četke, četka se može programirati s nižim razinama rotacije, vibracije i trajanja koje su prilagođene vašoj osjetljivoj koži. Uživajte u prednostima prilagođene glave četke u skladu s vašim potrebama i razinama intenziteta koje odgovaraju vašoj koži.

Korak 2: revitalizirajuća masaža

Korak 2: revitalizirajuća masaža

Glava za revitalizirajuću masažu pruža osvježavajuću i opuštajuću masažu. Time se opuštaju mali mišići lica pa se postiže revitalizirajući doživljaj. Postiže ono što ruke ne mogu. Imat ćete osjećaj nježnog lupkanja prstima 750 puta koje vam masira kožu. Osim opuštajućih efekata, masaža ima mnoge prednosti za kožu. Potiče protok krvi, što kožu opskrbljuje kisikom i nutrijentima radi znatnog poboljšanja zdravlja i sjaja osjetljive kože.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

181

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/02/2019

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.

Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pleť ho miluje!!!!

úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!

Prednosti

TOPka pre pleť

Mane

žiadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Domácí spokojenost

Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.

Prednosti

Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek

Mane

nebyly manželkou posány

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

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