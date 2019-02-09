2 godine jamstva
Obustavljeno
Prilagođena tehnologija DualMotion
Osjetljiva koža, masaža i svježe oči
3 glave, torbica, etui za spremanje
2 postavke intenziteta
U razvojnoj fazi inteligentne četke za osjetljivu kožu sudjelovali su azijski i europski dermatolozi kako bi se vodilo računa o tome da se u potpunosti uzmu u obzir potrebe osjetljive kože sklone iritaciji.
VisaPure Advanced sa svojom inteligentnom četkom za osjetljivu kožu na nježan način čisti kožu kako bi ona ostala meka i sjajna. 32.000 izuzetno tankih vlakana dizajnirano je za doživljaj nježnog čišćenja. Zahvaljujući NFC čipu u glavi četke, četka se može programirati s nižim razinama rotacije, vibracije i trajanja koje su prilagođene vašoj osjetljivoj koži. Uživajte u prednostima prilagođene glave četke u skladu s vašim potrebama i razinama intenziteta koje odgovaraju vašoj koži.
Glava za revitalizirajuću masažu pruža osvježavajuću i opuštajuću masažu. Time se opuštaju mali mišići lica pa se postiže revitalizirajući doživljaj. Postiže ono što ruke ne mogu. Imat ćete osjećaj nježnog lupkanja prstima 750 puta koje vam masira kožu. Osim opuštajućih efekata, masaža ima mnoge prednosti za kožu. Potiče protok krvi, što kožu opskrbljuje kisikom i nutrijentima radi znatnog poboljšanja zdravlja i sjaja osjetljive kože.
4.8
od 5
181
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
1Diana1
09/02/2019
Slovensko
Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.
Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Ddaniela
05/05/2021
Česká republika
Pleť ho miluje!!!!
úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!
Prednosti
TOPka pre pleť
Mane
žiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Domácí spokojenost
Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.
Prednosti
Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek
Mane
nebyly manželkou posány
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje