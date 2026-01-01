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  • Čist zrak, uvijek
  • Čist zrak, uvijek

Obustavljeno

Zamjenski filtarFiltar za ovlaživanje zraka

HU4136/10

Čist zrak, uvijek
Originalni apsorpcijski filtar za ovlaživanje tvrtke Philips savršeno pristaje u uređaj kako bi osigurao trajnu visoku učinkovitost. On upotrebljava tehnologiju NanoCloud koja odašilje molekule čiste vodene pare nano veličine i ovlažuje zrak s do 99 % manje bakterija.
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Kompatibilni proizvodi
Ovlaživač zraka

Ovlaživač zraka

HU4706/11

Tehnologija NanoCloud s higijenskim ovlaživanjem

Čist zrak, uvijek

  • Tehnologija NanoCloud

  • Do 99 % manje bakterija

Savršeno pristajanje za trajnu visoku učinkovitost

Savršeno pristajanje za trajnu visoku učinkovitost

Zamjenom filtra originalnim apsorpcijskim filtrom za ovlaživanje tvrtke Philips osiguravate trajno kvalitetan i učinkovit rad ovlaživača zraka. Filtar je osmišljen posebno za naznačen uređaj kako bi se osiguralo savršeno pristajanje i omogućio besprijekoran rad uređaj.

Do 99 % manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Do 99 % manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Jedinstvena tehnologija NanoCloud upotrebljava prirodno isparavanje za isparavanje čiste vodene pare. Zbog iznimno male veličine molekula bakterije i naslage izuzetno se teško hvataju na nju, ovlažujući zrak uz do 99 % manje ispuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače (1).

Filtri tvrtke Philips osiguravaju da uređaj radi učinkovito

Filtri tvrtke Philips osiguravaju da uređaj radi učinkovito

Naši filtri prolaze kroz skup obaveznih i strogih pregleda prije isporuke iz tvornice. Podvrgavaju se strogim ispitivanjima trajanja i izdržljivosti radi neprekidnog rada 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu kako bi pružali najbolje performanse ovlaživača tvrtke Philips do zadnjeg dana vijeka trajanja filtara.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. (1) U usporedbi sa standardnim ultrasoničnim modulima ovlaživačima koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju