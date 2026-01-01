Filtri tvrtke Philips osiguravaju da uređaj radi učinkovito

Naši filtri prolaze kroz skup obaveznih i strogih pregleda prije isporuke iz tvornice. Podvrgavaju se strogim ispitivanjima trajanja i izdržljivosti radi neprekidnog rada 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu kako bi pružali najbolje performanse ovlaživača tvrtke Philips do zadnjeg dana vijeka trajanja filtara.