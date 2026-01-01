2 godine jamstva
Obustavljeno
HU4136/10
Tehnologija NanoCloud
Do 99 % manje bakterija
Zamjenom filtra originalnim apsorpcijskim filtrom za ovlaživanje tvrtke Philips osiguravate trajno kvalitetan i učinkovit rad ovlaživača zraka. Filtar je osmišljen posebno za naznačen uređaj kako bi se osiguralo savršeno pristajanje i omogućio besprijekoran rad uređaj.
Jedinstvena tehnologija NanoCloud upotrebljava prirodno isparavanje za isparavanje čiste vodene pare. Zbog iznimno male veličine molekula bakterije i naslage izuzetno se teško hvataju na nju, ovlažujući zrak uz do 99 % manje ispuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače (1).
Naši filtri prolaze kroz skup obaveznih i strogih pregleda prije isporuke iz tvornice. Podvrgavaju se strogim ispitivanjima trajanja i izdržljivosti radi neprekidnog rada 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu kako bi pružali najbolje performanse ovlaživača tvrtke Philips do zadnjeg dana vijeka trajanja filtara.
Recenzije
(1) U usporedbi sa standardnim ultrasoničnim modulima ovlaživačima koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju