Zagađeni zrak u vaš dom ne ulazi samo kroz prozore i vrata već i kroz ventilaciju. Uobičajeni zagađivači su alergeni koji se nalaze u biljkama i u prašini, a štetne čestice nastaju i dok kuhate ili čistite. Isto tako, novo obnovljeni interijeri mogu ispuštati otrovne čestice. Prirodna ventilacija ispušta u sobe alergene i PM2.5 čestice koje se nalaze u smogu. PM2.5 su najopasnije čestice za ljudsko zdravlje od svih atmosferskih zagađivača. Dugotrajna izloženosti i udisanje tih čestica skraćuje životni vijek jer se zadržavaju u najdubljim dijelovima pluća i absorbiraju se u krvotok i na taj način povećavaju rizik od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti. *vrijednosti su unutarnji/vanjski omjer zraka od 1.62 do 6.37 u ljetnim mjesecima i 2.05-10.99 u zimskim mjesecima. Tekst T.Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52. (2013.) 3320, originalni podaci iz istraživanja B.Wang et. Al./Atmospheric Environment 41 (2007.) 2851.-2861.
Zagađeni zrak u vaš dom ne ulazi samo kroz prozore i vrata već i kroz ventilaciju. Uobičajeni zagađivači su alergeni koji se nalaze u biljkama i u prašini, a štetne čestice nastaju i dok kuhate ili čistite. Isto tako, novo obnovljeni interijeri mogu ispuštati otrovne čestice. Prirodna ventilacija ispušta u sobe alergene i PM2.5 čestice koje se nalaze u smogu. PM2.5 su najopasnije čestice za ljudsko zdravlje od svih atmosferskih zagađivača. Dugotrajna izloženosti i udisanje tih čestica skraćuje životni vijek jer se zadržavaju u najdubljim dijelovima pluća i absorbiraju se u krvotok i na taj način povećavaju rizik od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti.
*vrijednosti su unutarnji/vanjski omjer zraka od 1.62 do 6.37 u ljetnim mjesecima i 2.05-10.99 u zimskim mjesecima. Tekst T.Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52. (2013.) 3320, originalni podaci iz istraživanja B.Wang et. Al./Atmospheric Environment 41 (2007.) 2851.-2861.
Ona čini više od 60% tijela. Zato suh zrak kod kuće može iritirati kožu zimi kad je uključeno grijanje, a i ljeti kad je uključeno hlađenje zraka. Suh zrak može izazvati probleme s disanjem, a mnogi ljude pate i od iritacija očiju (svrbež i crvenilo), nosa i grla. Udisanje suhog zraka može izazvati probleme sa spavanjem i povećati vjerojatnost od alergija, astme i drugih respiratornih problema. Premala vlažnost zraka potiče rast bakterija i virusa, a i isušuje kožu i kosu.. Optimalna vlažnost zraka u kući je 40-60%.
Ona čini više od 60% tijela. Zato suh zrak kod kuće može iritirati kožu zimi kad je uključeno grijanje, a i ljeti kad je uključeno hlađenje zraka. Suh zrak može izazvati probleme s disanjem, a mnogi ljude pate i od iritacija očiju (svrbež i crvenilo), nosa i grla. Udisanje suhog zraka može izazvati probleme sa spavanjem i povećati vjerojatnost od alergija, astme i drugih respiratornih problema. Premala vlažnost zraka potiče rast bakterija i virusa, a i isušuje kožu i kosu..
Optimalna vlažnost zraka u kući je 40-60%.
Naši uređaji su sigurni zahvaljujući tehnologiji koju koristimo.
Naši uređaji su sigurni zahvaljujući tehnologiji koju koristimo.
VitaShield IPS – višefazni sustav filtracije uklanja do 99.7% štetnih čestica, od prašine i alergena do štetnih plinova i PM2.5 čestica.
AeraSense – tehnologija prepoznavanja čestica koja je učinkovita kao profesionalni senzori.
NanoCloud – jedinstvena tehnologija ovlaživanja koja se služi prirodnim isparavanjem koja sprečava mrlje i kondenzaciju.
Philips pročišćivače zraka preporučuje Poljsko društvo alergologa. Svaki pročišćivač testiran je u centru za alergologiju i na taj način možete biti sigurni da su uređaji preporučeni od strane PTA stručnjaka sigurni za alergičare.* Europski centar za istraživanje alergija (ECARF), prema rezultatima istraživanja, potvrđuje da Philips pročišćivači zraka smanjuju simptome alergija.**
*Nakon 90 minuta izlaganja Philips pročišćivaču zraka VS zraku koji nije pročišćivan – kliničko istraživanje provedeno od strane ECARFa
Philips pročišćivače zraka preporučuje Poljsko društvo alergologa. Svaki pročišćivač testiran je u centru za alergologiju i na taj način možete biti sigurni da su uređaji preporučeni od strane PTA stručnjaka sigurni za alergičare.*
Europski centar za istraživanje alergija (ECARF), prema rezultatima istraživanja, potvrđuje da Philips pročišćivači zraka smanjuju simptome alergija.**
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.