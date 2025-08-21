Traži pojmove

Svaki udah je važan

Svaki udah je važan​

Zrak u kući može biti 2 do 5 puta zagađeniji nego vani*​

Zagađeni zrak u vaš dom ne ulazi samo kroz prozore i vrata već i kroz ventilaciju. Uobičajeni zagađivači su alergeni koji se nalaze u biljkama i u prašini, a štetne čestice nastaju i dok kuhate ili čistite. Isto tako, novo obnovljeni interijeri mogu ispuštati otrovne čestice. Prirodna ventilacija ispušta u sobe alergene i PM2.5 čestice koje se nalaze u smogu. PM2.5 su najopasnije čestice za ljudsko zdravlje od svih atmosferskih zagađivača. Dugotrajna izloženosti i udisanje tih čestica skraćuje životni vijek jer se zadržavaju u najdubljim dijelovima pluća i absorbiraju se u krvotok i na taj način povećavaju rizik od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti.​

 

*vrijednosti su unutarnji/vanjski omjer zraka od 1.62 do 6.37 u ljetnim mjesecima i 2.05-10.99 u zimskim mjesecima. Tekst T.Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52. (2013.) 3320, originalni podaci iz istraživanja B.Wang et. Al./Atmospheric Environment 41 (2007.) 2851.-2861.​

Ljudsko tijelo se sastoji od vode?

Vlažite zrak u kući

Ona čini više od 60% tijela. Zato suh zrak kod kuće može iritirati kožu zimi kad je uključeno grijanje, a i ljeti kad je uključeno hlađenje zraka. Suh zrak može izazvati probleme s disanjem, a mnogi ljude pate i od iritacija očiju (svrbež i crvenilo), nosa i grla. Udisanje suhog zraka može izazvati probleme sa spavanjem i povećati vjerojatnost od alergija, astme i drugih respiratornih problema. Premala vlažnost zraka potiče rast bakterija i virusa, a i isušuje kožu i kosu..

 

Optimalna vlažnost zraka u kući je 40-60%.

Philips pročišćivači zraka uklanjaju:

Polen

Prašinu

Grinje

Životinjsku perut

Spore buđi

Fine čestice PM2.5 i PM10

Ekstremno fine čestice

Isparljiva organska jedinjenja

Bakterije

Viruse

Zašto Philips?

 

Naši uređaji su sigurni zahvaljujući tehnologiji koju koristimo.

VitaShield

VitaShield IPS – višefazni sustav filtracije uklanja do 99.7% štetnih čestica, od prašine i alergena do štetnih plinova i PM2.5 čestica.

AeraSense

AeraSense – tehnologija prepoznavanja čestica koja je učinkovita kao profesionalni senzori.

NanoCloud

NanoCloud – jedinstvena tehnologija ovlaživanja koja se služi prirodnim isparavanjem koja sprečava mrlje i kondenzaciju.

ECARF

Testirano za sve koji pate od alergija

 

Philips pročišćivače zraka preporučuje Poljsko društvo alergologa. Svaki pročišćivač testiran je u centru za alergologiju i na taj način možete biti sigurni da su uređaji preporučeni od strane PTA stručnjaka sigurni za alergičare.*
 

Europski centar za istraživanje alergija (ECARF), prema rezultatima istraživanja, potvrđuje da Philips pročišćivači zraka smanjuju simptome alergija.** 


*Nakon 90 minuta izlaganja Philips pročišćivaču zraka VS zraku koji nije pročišćivan – kliničko istraživanje provedeno od strane ECARFa

Odaberite najbolji uređaj za vas

Pročišćivači

Philips pročišćivači zraka uklanjaju bakterije i alergene te na taj način smanjuju simptome alergije. Osiguravaju slobodu disanja i miran san.

Pročistači s ovlaživačima

Brine li vas kvaliteta zraka u kući? Riješite se

alergena i poboljšajte količinu vlage u zraku zahvaljujući Philips kombiniranim uređajima.

Ovlaživači zraka

Suh zrak vam iritira nos, grlo i kožu? Osigurajte optimalnu vlažnost zraka s Philips ovlaživačem s NanoCloud tehnologijom.

