Zagađeni zrak u vaš dom ne ulazi samo kroz prozore i vrata već i kroz ventilaciju. Uobičajeni zagađivači su alergeni koji se nalaze u biljkama i u prašini, a štetne čestice nastaju i dok kuhate ili čistite. Isto tako, novo obnovljeni interijeri mogu ispuštati otrovne čestice. Prirodna ventilacija ispušta u sobe alergene i PM2.5 čestice koje se nalaze u smogu. PM2.5 su najopasnije čestice za ljudsko zdravlje od svih atmosferskih zagađivača. Dugotrajna izloženosti i udisanje tih čestica skraćuje životni vijek jer se zadržavaju u najdubljim dijelovima pluća i absorbiraju se u krvotok i na taj način povećavaju rizik od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti.​

