[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Otrzymałam nawilżacz od firmy Philips do testowania. Przez ten czas sprawował się bardzo dobrze i spełniał swoje zadanie. Przede wszystkim bardzo podoba mi się jego design, idealnie wkomponowuje się w każdym pomieszczeniu. Jest lekki oraz nieduży, co znacznie ułatwia jego użytkowanie. Samo jego działanie to rewelacja, używałam go w swojej sypialni obok łóżka. Noce były dużo przyjemniejsze, a rano nie budziłam się z uczuciem suchości w nosie. Bardzo łatwy w obsłudze, woda w zbiorniku wystarcza na długo. Technologia NanoCloud spisuje się świetnie, brak jakichkolwiek śladów osadu czy mokrych plam. Nie było problemem to, że co jakiś czas trzeba czyścić filtr, a także wymieniać. Znalazłam dwie cechy, które mi przeszkadzają. Na pierwszym poziomie mocy dość cichy, można przy nim zasnąć lecz drugi jest zdecydowanie za głośny. Zaś przewód mógłby być dłuższy, czasem ciężko jest znaleźć miejsce by bez problemu podłączyć nawilżacz i trzeba używać przedłużacza. Mimo tych dwóch wad Philips HU4706/50 jest sprzętem godnym polecenia.