2 godine jamstva
Čist zrak, uvijek
Ovlaživač traka tvrtke Philips s maksimalnom učinkovitošću i higijenom rješava suhi zrak. U usporedbi s ultrazvučnim modelima, raspršuje 99 % manje bakterija. Bez bijele prašine* ili mokre radne površine.
Sigurnost i čistoća
Tehnologija NanoCloud
Ovaj ovlaživač zraka tvrtke Philips donosi trostupanjski napredni sustav isparavanja s tehnologijom NanoCloud. 1.stupanj: absorirajući filter na ovlaživaču pri uvlačenju suhog zraka hvata velike čestice poput ljudskih/životinjskih dlaka te prašinu. 2.stupanj: napredni sustav isparavanja s tehnologijom NanoCloud vlaži zrak dodavanjem molekula vode u njega bez prijenosa bakterija ili kamenca. 3.stupanj: zdrav zrak ispuhuje se iz ovlaživača konstantnom brzinom za ugodan, zdrav i vlažan zrak u vašem domu bez stvaranja vodene izmaglice.
Jednoliko raspoređuje ovlažen zrak oko vas. Omogućuje udisanje zdravog, ovlaženog zraka u Vašem domu ili uredu, koji je pogodan i za kožu.
Kada se spremnik za vodu isprazni te ga treba ponovno napuniti, zaštita od nečistog zraka isključuje ovlaživač.
4.5
od 5
26
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
DreadSheWolf902
24/03/2019
Polska
Super sprzęt na przyjemniejszy sen
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Otrzymałam nawilżacz od firmy Philips do testowania. Przez ten czas sprawował się bardzo dobrze i spełniał swoje zadanie. Przede wszystkim bardzo podoba mi się jego design, idealnie wkomponowuje się w każdym pomieszczeniu. Jest lekki oraz nieduży, co znacznie ułatwia jego użytkowanie. Samo jego działanie to rewelacja, używałam go w swojej sypialni obok łóżka. Noce były dużo przyjemniejsze, a rano nie budziłam się z uczuciem suchości w nosie. Bardzo łatwy w obsłudze, woda w zbiorniku wystarcza na długo. Technologia NanoCloud spisuje się świetnie, brak jakichkolwiek śladów osadu czy mokrych plam. Nie było problemem to, że co jakiś czas trzeba czyścić filtr, a także wymieniać. Znalazłam dwie cechy, które mi przeszkadzają. Na pierwszym poziomie mocy dość cichy, można przy nim zasnąć lecz drugi jest zdecydowanie za głośny. Zaś przewód mógłby być dłuższy, czasem ciężko jest znaleźć miejsce by bez problemu podłączyć nawilżacz i trzeba używać przedłużacza. Mimo tych dwóch wad Philips HU4706/50 jest sprzętem godnym polecenia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Aga1226
25/02/2019
Polska
Polecam! Działa!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Wcześniej miałam do czynienia tylko z jednym nawilżaczem firmy no name i zdecydowanie nie przyniósł on takiego efektu jak nawilżacz Philips. Jest bardzo łatwy w obsłudze i bardzo szybko można poczuć efekt jego pracy. Najważniejsze , że noce są zdecydowanie przyjemniejsze. Obudowa i wykonanie nawilżacza również solidne. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Szkoda tylko, że nie ma timera w takiej cenie. Ale poleciłabym go znajomym
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Emko
18/02/2019
Polska
Produkt 100% warty polecenia!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nawilżacz powietrza Philips HU4706/50 to idealny sprzęt dla alergików. Doskonale zbiera kurz i oczyszcza powietrze w pokoju. Jest bardzo lekki i poręczny, łatwy w uzupełnianiu wody. Jego nowoczesny wygląd będzie pasował do wnętrza w każdym stylu. Nie jest naszpikowany zbędną elektroniką co pozwala na użytkowanie przez każdego. Posiada dwa poziomy pracy: 1- cichy, idealnie nadający się do pracy w nocy oraz 2 poziom- nieco głośniejszy i szybszy, używałam go głównie podczas dnia. Nie pozostawia żadnego nalotu podczas użytkowania oraz unoszącej się wody. Zaletą tego nawilżacza jest skuteczność działania, cichy tryb pracy, poprawa jakości snu, bardzo lekki i łatwy w użytkowaniu, brak zbędnej elektroniki, nowoczesny wygląd. Minus – brak wskaźników zmiany filtra czy braku wody.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HU4706/50 Seria 1000 Nawilżacz powietrza
Bez prijenosa bijelog kamenca i onečišćenja zraka.