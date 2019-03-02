2 godine jamstva
Obustavljeno
Dodatak za pečenje
Odvojiva ladica i košara za hranu imaju sloj koji sprječava lijepljenje, a mogu se i prati u perilici posuđa radi lakšeg čišćenja.
Pomoću ovog posebnog dodatka za pečenje Philips Airfryer možete pripremiti svoje omiljene recepte za pečenje. Ispecite ukusne kolače, kruh, hranu sa zapečenom koricom ili pitu na brz i zdrav način!
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jaaja
02/03/2019
Česká republika
Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření
Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Tanya93
22/06/2019
Україна
Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні
я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
ИннаК
20/12/2017
Україна
Покупайте - не пожалеете
Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч