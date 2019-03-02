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  • Dodatak za pripremu svih omiljenih recepata za pečenje
  • Dodatak za pripremu svih omiljenih recepata za pečenje
  • Dodatak za pripremu svih omiljenih recepata za pečenje
  • Dodatak za pripremu svih omiljenih recepata za pečenje
  • Dodatak za pripremu svih omiljenih recepata za pečenje
  • Dodatak za pripremu svih omiljenih recepata za pečenje
  • Dodatak za pripremu svih omiljenih recepata za pečenje
  • Dodatak za pripremu svih omiljenih recepata za pečenje

Obustavljeno

Viva CollectionAirfryer

HD9925/00

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dodatak za pripremu svih omiljenih recepata za pečenje
Pomoću ovog posebnog dodatka za pečenje Philips Airfryer HD9925/00 možete pripraviti sve omiljene recepte za pečenje. Gratinirajte namirnice ili ispecite ukusne kolače, kruh ili pitu na brz i zdrav način!
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Dodatak za Airfryer

Dodatak za pripremu svih omiljenih recepata za pečenje

  • Dodatak za pečenje

Dijelovi koji se lako mogu prati u perilici posuđa

Dijelovi koji se lako mogu prati u perilici posuđa

Odvojiva ladica i košara za hranu imaju sloj koji sprječava lijepljenje, a mogu se i prati u perilici posuđa radi lakšeg čišćenja.

Uz dodatak za pečenje možete isprobati svoje omiljene recepte za pečenje

Uz dodatak za pečenje možete isprobati svoje omiljene recepte za pečenje

Pomoću ovog posebnog dodatka za pečenje Philips Airfryer možete pripremiti svoje omiljene recepte za pečenje. Ispecite ukusne kolače, kruh, hranu sa zapečenom koricom ili pitu na brz i zdrav način!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření

Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

22/06/2019

Україна

Україна

Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні

я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

20/12/2017

Україна

Україна

Покупайте - не пожалеете

Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

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