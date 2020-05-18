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  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*

Obustavljeno

Kolekcija AvanceAirfryer XL

HD9240/30

4.6
| (59) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
Jedinstvena tehnologija Rapid Air tvrtke Philips omogućava prženje pomoću zraka kako bi hrana bila hrskava izvana, a meka iznutra. Za postizanje savršene teksture i ukusnih rezultata potrebno je malo ili nimalo ulja!
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air koja pruža savršene rezultate

Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*

  • Friteza koja koristi malu količ. masti

  • Multicooker, 1,2 kg

  • Bijela

Tehnologija Rapid Air za zdravije prženje

Tehnologija Rapid Air za zdravije prženje

Jedinstvena tehnologija Rapid Air friteze Airfryer omogućava vam prženje i razne vrste pečenja te pripremu najukusnijih grickalica i obroka uz manje masnoće u odnosu na standardnu fritezu, koristeći malo ili nimalo ulja! Osim toga, friteza Airfryer tvrtke Philips s tehnologijom Rapid Air stvara manje mirisa u odnosu na standardne friteze, lako se čisti, sigurna je i ekonomična za svakodnevnu uporabu!

Veliki kapacitet kuhanja od 1,2 kg za više ukusnih obroka

Veliki kapacitet kuhanja od 1,2 kg za više ukusnih obroka

Uz kapacitet kuhanja od 1,2 kg nahranit ćete do 5 osoba. Sada i veće obitelji mogu uživati u Airfryer doživljaju uz dodatnih 50 % kapaciteta**

Digitalni zaslon za jednostavnu kontrolu vremena i temperature

Digitalni zaslon za jednostavnu kontrolu vremena i temperature

Pomoću digitalnog zaslona osjetljivog na dodir lakše i preciznije možete kontrolirati vrijeme i temperaturu kuhanja. Uživajte u omiljenoj hrani, pripremljenoj uz odgovarajuću temperaturu i vrijeme kako biste postigli najbolje rezultate!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

59

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší fritéza

Nejlepší smažené věci bez oleje. Hranolky, nugetky, kuře a ostatní. Mnohem chutnější a zdravější

Prednosti

Zdravá příprava

Mane

Nevím o žádných

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

21/07/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník do kuchyně

Hrnec je skvělý, dobře peče, smaží, bez tuku. jediná nevýhoda je že je hlučný, od novoty při rozehřívání hodně drnčí. Připečený tuk se časemšpatně odstraňuje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

04/07/2018

Česká republika

Česká republika

Nádherný design fritézy a jednoduchost ovládání.

Fritéza se velmi jednoduše ovládá i čistí. Jídla v ní jsou rychle připravená a velmi chutná.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

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Upozorenja

  1. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips.