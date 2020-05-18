2 godine jamstva
Obustavljeno
Friteza koja koristi malu količ. masti
Multicooker, 1,2 kg
Bijela
Jedinstvena tehnologija Rapid Air friteze Airfryer omogućava vam prženje i razne vrste pečenja te pripremu najukusnijih grickalica i obroka uz manje masnoće u odnosu na standardnu fritezu, koristeći malo ili nimalo ulja! Osim toga, friteza Airfryer tvrtke Philips s tehnologijom Rapid Air stvara manje mirisa u odnosu na standardne friteze, lako se čisti, sigurna je i ekonomična za svakodnevnu uporabu!
Uz kapacitet kuhanja od 1,2 kg nahranit ćete do 5 osoba. Sada i veće obitelji mogu uživati u Airfryer doživljaju uz dodatnih 50 % kapaciteta**
Pomoću digitalnog zaslona osjetljivog na dodir lakše i preciznije možete kontrolirati vrijeme i temperaturu kuhanja. Uživajte u omiljenoj hrani, pripremljenoj uz odgovarajuću temperaturu i vrijeme kako biste postigli najbolje rezultate!
4.6
od 5
59
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jerrypm
18/05/2020
Česká republika
Nejlepší fritéza
Nejlepší smažené věci bez oleje. Hranolky, nugetky, kuře a ostatní. Mnohem chutnější a zdravější
Prednosti
Zdravá příprava
Mane
Nevím o žádných
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Raduska01
21/07/2019
Česká republika
Výborný pomocník do kuchyně
Hrnec je skvělý, dobře peče, smaží, bez tuku. jediná nevýhoda je že je hlučný, od novoty při rozehřívání hodně drnčí. Připečený tuk se časemšpatně odstraňuje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Ph1l1ps
04/07/2018
Česká republika
Nádherný design fritézy a jednoduchost ovládání.
Fritéza se velmi jednoduše ovládá i čistí. Jídla v ní jsou rychle připravená a velmi chutná.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips.