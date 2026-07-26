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Viva Collection Airfryer
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HD9925/00
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Pomoću ovog posebnog dodatka za pečenje Philips Airfryer HD9925/00 možete pripraviti sve omiljene recepte za pečenje. Gratinirajte namirnice ili ispecite ukusne kolače, kruh ili pitu na brz i zdrav način!
Philips Airfryer ispušta bijeli dim
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