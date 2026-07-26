ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Viva Collection Airfryer

Obustavljeno

Podrška

Viva CollectionAirfryer

HD9925/00

Viva Collection Airfryer

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Pomoću ovog posebnog dodatka za pečenje Philips Airfryer HD9925/00 možete pripraviti sve omiljene recepte za pečenje. Gratinirajte namirnice ili ispecite ukusne kolače, kruh ili pitu na brz i zdrav način!

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

Rješavanje problema

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći