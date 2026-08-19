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  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron

Obustavljeno

EcoCareParno glačalo

GC3740/02

1 nagrada

100 % snage pare, 25 %* manje energije.

Inovativna značajka osigurava 100 % snage pare za temeljito uklanjanje nabora. Istovremeno štedi 25 %* energije jer smanjuje nepotrebno trošenje pare. 30 % plastike i aluminija u ovom glačalu tvrtke Philips reciklirano je.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

uz automatsku uštedu energije i 30 % recikliranog materijala

100 % snage pare, 25 %* manje energije.

  • 2400 W

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.

Meka ručka za dugotrajnu udobnost prilikom glačanja

Meka ručka ovog glačala tvrtke Philips omogućuje dugotrajnu udobnost čak i prilikom dužeg glačanja.

Vrh glačala omogućava dosezanje teško dostupnih mjesta

Vrh glačala omogućava dosezanje teško dostupnih mjesta

Jedinstveni Steam tip na ovom glačalu tvrtke Philips kombinira suženi dio površine za glačanje s posebnim produljenim otvorima za paru koji se nalaze na vrhu za dosezanje najmanjih i teško dostupnih mjesta te postizanje najboljih rezultata glačanja.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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