Obustavljeno
GC3740/02
100 % snage pare, 25 %* manje energije.
Inovativna značajka osigurava 100 % snage pare za temeljito uklanjanje nabora. Istovremeno štedi 25 %* energije jer smanjuje nepotrebno trošenje pare. 30 % plastike i aluminija u ovom glačalu tvrtke Philips reciklirano je.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
2400 W
Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.
Meka ručka ovog glačala tvrtke Philips omogućuje dugotrajnu udobnost čak i prilikom dužeg glačanja.
Jedinstveni Steam tip na ovom glačalu tvrtke Philips kombinira suženi dio površine za glačanje s posebnim produljenim otvorima za paru koji se nalaze na vrhu za dosezanje najmanjih i teško dostupnih mjesta te postizanje najboljih rezultata glačanja.
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