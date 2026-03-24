ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

EcoCare Parno glačalo

Obustavljeno

Podrška

EcoCareParno glačalo

GC3740/02

EcoCare Parno glačalo

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Quick start guide Philips EcoCare Steam iron

  • PDF dat., 3.4 MB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips EcoCare Steam iron GC3740/02 - English (US)

  • PDF dat., 25.7 kB
  • 13 March 2026

Dijelovi i dodatni pribor

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći