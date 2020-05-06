2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Sprječava nakupljanje kamenca
Pogodno za sva glačala
1 spremnik u kompletu
Naslage kalcija mogu začepiti glačalo i uzrokovati nakupljanje hrđe te tako oštetiti aparat. Posebna smola za izmjenjivanje iona unutar filtra uklanja 99 % kamenca iz vode iz slavine, produžujući trajanje glačala do 4 puta*.
IronCare pruža demineraliziranu vodu koja sprječava nakupljanje kamenca u glačalu. Čestice kalcija neće blokirati otvore za paru pa će glačalo pružati paru dosljedne kvalitete.
Uz filtar IronCare lako ćete napuniti spremnik za vodu aparata za glačanje svaki put. Ručka koja nije skliska omogućuje udobnije rukovanje.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MartinPRG
06/05/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Jednoduchý a učinný
Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Testirano na seriji GC5000 tvrtke Philips uz 16,8 dH vode, odnosi se isključivo na učinak koji ima na nakupljanje kamenca.