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  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
  • Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom

IronCareFiltar za vodu za glačala

GC024/10

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom
IronCare uklanja kamenac iz vode iz slavine kako bi vaše glačalo imalo najbolje radne značajke, produžujući njegovo trajanje za do 4 puta*. Nikada nije bilo lakše održavati glačalo bez kamenca zahvaljujući ovom inovativnom filtru, dizajniranom za sve aparate namijenjene glačanju.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Produžuje trajanje glačala za do 4 puta*

Sprječava oštećenje uzrokovano kamencem i korozijom

  • Sprječava nakupljanje kamenca

  • Pogodno za sva glačala

  • 1 spremnik u kompletu

Voda 99 % bez kamenca produžuje trajanje glačala

Voda 99 % bez kamenca produžuje trajanje glačala

Naslage kalcija mogu začepiti glačalo i uzrokovati nakupljanje hrđe te tako oštetiti aparat. Posebna smola za izmjenjivanje iona unutar filtra uklanja 99 % kamenca iz vode iz slavine, produžujući trajanje glačala do 4 puta*.

Sprječava začepljenje otvora za paru

Sprječava začepljenje otvora za paru

IronCare pruža demineraliziranu vodu koja sprječava nakupljanje kamenca u glačalu. Čestice kalcija neće blokirati otvore za paru pa će glačalo pružati paru dosljedne kvalitete.

Udobna ručka koja nije skliska

Udobna ručka koja nije skliska

Uz filtar IronCare lako ćete napuniti spremnik za vodu aparata za glačanje svaki put. Ručka koja nije skliska omogućuje udobnije rukovanje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/05/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Jednoduchý a učinný

Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

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Upozorenja

  1. Testirano na seriji GC5000 tvrtke Philips uz 16,8 dH vode, odnosi se isključivo na učinak koji ima na nakupljanje kamenca.