    Lumea IPL Adapter za napajanje

    CP9965/01

    Povezuje aparat Lumea IPL sa strujnom utičnicom

    Ovaj adapter za napajanje povezuje aparat Lumea IPL sa strujnom utičnicom.

    Gdje mogu kupiti ovaj rezervni dio?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti s vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Popis servisnih partnera
    Podrška korisnicima

    Kompatibilni proizvodi

    Povezuje aparat Lumea IPL sa strujnom utičnicom

    • Lumea Essential
    • Bijela
    • Specifično za UK
    • 3 iglice

    Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

    Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.

    • Dio koji se može zamijeniti

      Odgovara modelima proizvoda
      • BRI923/00
      • SC1991
      • SC1992
      • SC1996
    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

