2 godine jamstva
5 ručnih postavki intenziteta
2 nastavka: tijelo, lice
Aplikacija Lumea IPL
Korištenje s kabelom
Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga slijede korekcije samo jednom mjesečno. Tretman obje potkoljenice traje svega 15 minuta.
Birajte između 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo. Senzor nijanse kože sprječava tretiranje područja kože koja su previše tamna za IPL tretman.
Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.
Nagrade
4.5
od 5
1180
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
I.T....
05/05/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Funkčnosť skvelá...
- prístroj ma prekvapil, v tom najlepšom. Neverila som účinkom, ale ma presvedčil. Skvele funguje, som spokojná.
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Date of Use 2026-01-05
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Date of Use 2026-01-05
bilinka
10/07/2025
Slovensko
Provjereni kupac
Super produkt
Po cca 3 mesačnom používaní epilátor hodnotím veľmi pozitívne. Väčšina chĺpkov zmizla, postupne ešte používam v dvojtýždňových cykloch. Aplikácia je tiež užitočná, pripomenie čas epilácie.
Prednosti
jednoduchá manipulácia, účinnosť
Mane
nenašla som žiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
Yvonna
19/09/2024
Slovensko
Pouzivam par rokov a som spokojna
Napisem popis z mojich skusenosti za 3+ rokov co epilator Lumea pouzivam. Popis, ktory mozno pomoze niekomu dalej :). Moje ochlpenie pred pouzivanim epilatoru mozem nazvat ako cista katastrofa, po klasickom oholeni na dalsi den pokozka nebola hladka a druhy den som sa mohla znovu holit. Nehovoriac o tom, ze som mala pomerne huste ochlpenie. Moj aktualny stav je taky, ze na lytkach a stehnach nemam skoro ziadne chlpky a uz IPL ani nepouzivam vyse roka a nedorastli nove. Videla som mnoho recenzii, ze pristroj nefunguje, ale s tymto zariadenim si na vysledok chvilku pockate. Ja som tiez cakala, ze to raz pouzijem a prestanu chlpky rast... no rastli po prvom pouziti ako predtym. Ale bolo to klamlive, lebo odrastali aj tie s vypalenymi korienkami cize doslova som mohla prstami vytahovat kazdy druhy chlpok bez korienkov.. a tie tam uz neskor ani nerastli. Ide to postupne, preto je idealne za mna zacat na jesen alebo v zime pouzivat kazde 2 neskor kazde 3 tyzdne. Aspon 3-4 mesiace a vysledkov sa dockate, a cim viac to budete pouzivat tym viac budu chlpky ubudat. Ja, takto fungujem uz nejaky rok a ani neviem kedy som IPL naposledy pouzila lebo to uz nepotrebujem, na dobre sa rychlo zvyka :). Holim si aktualne tych par chlpkov co mi tam rastie ziletkou, ale nevadi mi to lebo rastu pomaly a dokazem bez holenia noh fungovat aj tyzden. Predtym som mala posiatu celu nohu chlpami, ze to vyzeralo ako koberec a teraz mi ich tam narastie leva 10. Takze za mna to je progres a tesi ma to. Urcite ho oporucam dalej lebo si ho neviem vynachvalit, odlahcilo mi to penazenku od sedeni u profesialky s ich IPL-kom, a to som sa bala ze moje huste tmave chlpy, odolaju vsetkemu,okrem profesionalnych pristrojov v salonoch, ked aj epilacny krem ich nie vzdy vsetky odstranil. Ale Lumea na ne funguje, len treba byt trpezlivy s vysledkami z dlhodobeho hladiska budete urcite spokojni :)
Prednosti
Odstranenia chlpkov sa dockate, ale treba byt trpezlivy :)
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov
Prosječni rezultat je smanjenje dlačica na nogama za 71%, nakon cijelog ciklusa od ukupno 12 tretmana, objektivna studija na 48 žena u Nizozemskoj i Austriji
Izmjereno na nogama, 67% od 45 žena postiglo je rezultate od 85% ili bolje.