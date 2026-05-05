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  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
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  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
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  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*

2+1 produljeno jamstvo

Lumea IPL serije 7000 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

SC1997/00

4.5
| (1180) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
Lumea IPL Advanced pruža učinkovite i dugotrajne rezultate uz odgovarajuće nastavke za svako područje tijela i aplikaciju Lumea IPL.
Pogledajte sve prednosti

Čak 85% manje dlačica nakon 3 tretmana**

Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*

  • 5 ručnih postavki intenziteta

  • 2 nastavka: tijelo, lice

  • Aplikacija Lumea IPL

  • Korištenje s kabelom

Tretirajte samo 2x mjesečno za brze rezultate

Tretirajte samo 2x mjesečno za brze rezultate

Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga slijede korekcije samo jednom mjesečno. Tretman obje potkoljenice traje svega 15 minuta.

Senzor nijanse kože i 5 postavki intenziteta

Senzor nijanse kože i 5 postavki intenziteta

Birajte između 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo. Senzor nijanse kože sprječava tretiranje područja kože koja su previše tamna za IPL tretman.

Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

1180

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

05/05/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Funkčnosť skvelá...

- prístroj ma prekvapil, v tom najlepšom. Neverila som účinkom, ale ma presvedčil. Skvele funguje, som spokojná.

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Date of Use 2026-01-05

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Date of Use 2026-01-05

10/07/2025

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Super produkt

Po cca 3 mesačnom používaní epilátor hodnotím veľmi pozitívne. Väčšina chĺpkov zmizla, postupne ešte používam v dvojtýždňových cykloch. Aplikácia je tiež užitočná, pripomenie čas epilácie.

Prednosti

jednoduchá manipulácia, účinnosť

Mane

nenašla som žiadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

19/09/2024

Slovensko

Slovensko

Pouzivam par rokov a som spokojna

Napisem popis z mojich skusenosti za 3+ rokov co epilator Lumea pouzivam. Popis, ktory mozno pomoze niekomu dalej :). Moje ochlpenie pred pouzivanim epilatoru mozem nazvat ako cista katastrofa, po klasickom oholeni na dalsi den pokozka nebola hladka a druhy den som sa mohla znovu holit. Nehovoriac o tom, ze som mala pomerne huste ochlpenie. Moj aktualny stav je taky, ze na lytkach a stehnach nemam skoro ziadne chlpky a uz IPL ani nepouzivam vyse roka a nedorastli nove. Videla som mnoho recenzii, ze pristroj nefunguje, ale s tymto zariadenim si na vysledok chvilku pockate. Ja som tiez cakala, ze to raz pouzijem a prestanu chlpky rast... no rastli po prvom pouziti ako predtym. Ale bolo to klamlive, lebo odrastali aj tie s vypalenymi korienkami cize doslova som mohla prstami vytahovat kazdy druhy chlpok bez korienkov.. a tie tam uz neskor ani nerastli. Ide to postupne, preto je idealne za mna zacat na jesen alebo v zime pouzivat kazde 2 neskor kazde 3 tyzdne. Aspon 3-4 mesiace a vysledkov sa dockate, a cim viac to budete pouzivat tym viac budu chlpky ubudat. Ja, takto fungujem uz nejaky rok a ani neviem kedy som IPL naposledy pouzila lebo to uz nepotrebujem, na dobre sa rychlo zvyka :). Holim si aktualne tych par chlpkov co mi tam rastie ziletkou, ale nevadi mi to lebo rastu pomaly a dokazem bez holenia noh fungovat aj tyzden. Predtym som mala posiatu celu nohu chlpami, ze to vyzeralo ako koberec a teraz mi ich tam narastie leva 10. Takze za mna to je progres a tesi ma to. Urcite ho oporucam dalej lebo si ho neviem vynachvalit, odlahcilo mi to penazenku od sedeni u profesialky s ich IPL-kom, a to som sa bala ze moje huste tmave chlpy, odolaju vsetkemu,okrem profesionalnych pristrojov v salonoch, ked aj epilacny krem ich nie vzdy vsetky odstranil. Ale Lumea na ne funguje, len treba byt trpezlivy s vysledkami z dlhodobeho hladiska budete urcite spokojni :)

Prednosti

Odstranenia chlpkov sa dockate, ale treba byt trpezlivy :)

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňovanie chĺpkov

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Upozorenja

  1. Prosječni rezultat je smanjenje dlačica na nogama za 71%, nakon cijelog ciklusa od ukupno 12 tretmana, objektivna studija na 48 žena u Nizozemskoj i Austriji

  2. Izmjereno na nogama, 67% od 45 žena postiglo je rezultate od 85% ili bolje.