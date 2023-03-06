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  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
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  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
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  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
  • Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica

Obustavljeno

Lumea EssentialIPL sustav za uklanjanje dlačica

SC1991/00

4.5
| (1180) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica
Philips Lumea IPL čini čuda u sprječavanju ponovnog rasta dlačica na tijelu. Nježni svjetlosni impulsi koji se redovito primjenjuju održavaju kožu svilenkasto glatkom svaki dan.
Pogledajte sve prednosti

i postizanje glatke kože kod kuće

Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica

  • Za uporabu samo na tijelu

  • 15 minuta za tretman potkoljenica

  • Vijek trajanja &lt;gt/>100.000 impulsa

  • Izuzetno dugačak kabel

Uživajte u glatkoj koži svaki dan

Uživajte u glatkoj koži svaki dan

Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. To uzrokuje prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj koži svaki dan.

Učinkovitost bez napora

Učinkovitost bez napora

Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana svaka dva tjedna, a rezultat je glatka koža bez dlačica. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica.

Prilagođena za sigurnu uporabu u udobnosti vlastitog doma

Prilagođena za sigurnu uporabu u udobnosti vlastitog doma

Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 2000 dobrovoljaca sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

1180

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

Fantasticna

Mislim da Lumeu mora imati svaka zena!! Vise ne mogu zamisliti biti bez nje!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

14/05/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!

Philips Lumea je odličan proizvod koji mi je uvelike promjenio i olakšao život. Uz redovito korištenje i detaljnu aplikaciju rezultati su fantastični i sezona suknji i kratkih hlačica zaista prolazi bezbrižno :) Preporučila bih ga svim ženama koje žele uživati u glatkoj koži cijelo ljeto!

Prednosti

Laka i brza aplikacija

Mane

Brzo zagrijavanje aparata u ljetnim mjesecima pa je potrebno raditi pauze tijekom trretmana

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

25/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Ubojica dlaka!

Preporucujem svima koji se bore protiv dlaka. Ova predivna stvarcica me je spasila, nakon poroda sam pocela puno dlakaviti, a lumea je rijesila taj problem nakon 4 tretmana. Vrijedi svaku kunu, brz, elegantan i naravno, ucinkovit!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

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