2 godine jamstva
Obustavljeno
Za uporabu samo na tijelu
15 minuta za tretman potkoljenica
Vijek trajanja <gt/>100.000 impulsa
Izuzetno dugačak kabel
Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. To uzrokuje prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj koži svaki dan.
Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana svaka dva tjedna, a rezultat je glatka koža bez dlačica. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica.
Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 2000 dobrovoljaca sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.
Nagrade
4.5
od 5
1180
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tonka 1971
06/03/2023
Hrvatska
Fantasticna
Mislim da Lumeu mora imati svaka zena!! Vise ne mogu zamisliti biti bez nje!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
IvaPiva32
14/05/2021
Hrvatska
Odličan proizvod!
Philips Lumea je odličan proizvod koji mi je uvelike promjenio i olakšao život. Uz redovito korištenje i detaljnu aplikaciju rezultati su fantastični i sezona suknji i kratkih hlačica zaista prolazi bezbrižno :) Preporučila bih ga svim ženama koje žele uživati u glatkoj koži cijelo ljeto!
Prednosti
Laka i brza aplikacija
Mane
Brzo zagrijavanje aparata u ljetnim mjesecima pa je potrebno raditi pauze tijekom trretmana
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Dolly0906
25/07/2020
Hrvatska
Ubojica dlaka!
Preporucujem svima koji se bore protiv dlaka. Ova predivna stvarcica me je spasila, nakon poroda sam pocela puno dlakaviti, a lumea je rijesila taj problem nakon 4 tretmana. Vrijedi svaku kunu, brz, elegantan i naravno, ucinkovit!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica