    All-in-One_Trimmer& Multigroom Češalj za kosu od 16 mm

    CP0880

    Češalj za kosu za Multigroom

    Ovim češljem, koji je dio vašeg podrezivača za bradu, možete podrezivati i oblikovati bradu na način koji vam se sviđa. Jamči nenadmašnu preciznost za kreiranje točno onog izgleda koji ste imali na umu!

    All-in-One_Trimmer& Multigroom Češalj za kosu od 16 mm

    Kompatibilni proizvodi

    Češalj za kosu za Multigroom

    • Crna
    • Veličina: 16 mm

    Tehničke specifikacije

    • Dijelovi koji se mogu zamijeniti

      Odgovara modelima proizvoda:
      • MG5750, MG5920, MG5940, MG5950, MG7710
      • MG7715, MG7720, MG7730, MG7736, MG7770
      • MG7920
