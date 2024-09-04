2 godine jamstva
10-u-1: lice, glava i tijelo
Oštrice od čelika koje se same oštre
Tehnologija BeardSense
Ovaj trimer „sve u jednom” ima 10 alata za sve vaše potrebe. Jednostavno podrezujte i oblikujte dlačice na licu, šišajte kosu i uređujte tijelo.
Trimer i komplet s više češljeva imaju 11 postavki duljine od 0,5 do 16 mm u preciznim koracima od 1 mm za kraće i duže brade. Uski dizajn preciznog trimera olakšava postizanje oštrih rubova i sitnih detalja. Uredite obraze, bradu i vrat metalnim trimerom za završni izgled.
Učinkovito podrezujte dlačice na tijelu češljem koji se lako pričvršćuje.
4.6
od 5
1800
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Moderan i elegantan
Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Trimer za poželjeti
Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Odličan trimer
Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Na temelju 2,3 podrezivanja dlačica na licu tjedno, svako podrezivanje u prosjeku traje 11,5 minuta