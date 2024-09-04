ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje
  • Jedan alat, potpuno oblikovanje

2+3 produljeno jamstvo

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5920/15

4.6
| (1800) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jedan alat, potpuno oblikovanje
Postignite poseban izgled ovim svestranim trimerom koji obuhvaća 10 kvalitetnih alata za lice, glavu i tijelo. Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre ostat će oštre kao prvoga dana bez podmazivanja i nastavit će pružati precizno podrezivanje.
Pogledajte sve prednosti

Za lice, kosu i tijelo

Jedan alat, potpuno oblikovanje

  • 10-u-1: lice, glava i tijelo

  • Oštrice od čelika koje se same oštre

  • Tehnologija BeardSense

Sve u jednom za lice, glavu i tijelo

Ovaj trimer „sve u jednom” ima 10 alata za sve vaše potrebe. Jednostavno podrezujte i oblikujte dlačice na licu, šišajte kosu i uređujte tijelo.

Postignite ujednačeno podrezivanje i oštre rubove

Trimer i komplet s više češljeva imaju 11 postavki duljine od 0,5 do 16 mm u preciznim koracima od 1 mm za kraće i duže brade. Uski dizajn preciznog trimera olakšava postizanje oštrih rubova i sitnih detalja. Uredite obraze, bradu i vrat metalnim trimerom za završni izgled.

Podrezujte dlačice na tijelu

Učinkovito podrezujte dlačice na tijelu češljem koji se lako pričvršćuje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

1800

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Moderan i elegantan

Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Trimer za poželjeti

Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer

Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju 2,3 podrezivanja dlačica na licu tjedno, svako podrezivanje u prosjeku traje 11,5 minuta