2 godine jamstva
Obustavljeno
16 nastavaka
Metalne oštrice koje se same oštre
Vrijeme rada do 120 min
Pogodan za uporabu pod tušem
Čelične oštrice koje se same oštre na ovom trimeru za lice i tijelo ojačane su željezom i toplinski obrađene za maksimalnu izdržljivost. To rezultira oštricama koje ostaju oštre kao prvog dana. Nema hrđanja. Nije potrebno podmazivanje.
Ovaj višenamjenski trimer praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu, tijelu te kosu.
Zahvaljujući preciznim čeličnim oštricama ovog trimera, oblikujte precizne, ravne linije i ravnomjerno podrežite najdeblje dlačice. Ove nekorozivne oštrice neće zahrđati, a duže će trajati jer se same oštre.
4.6
od 5
1800
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Moderan i elegantan
Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Trimer za poželjeti
Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Odličan trimer
Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000