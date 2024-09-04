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  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu

Obustavljeno

All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7736/15

4.6
| (1800) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
Usavršite svoj stil uz naš najprecizniji i najsvestraniji trimer. 13 vrhunskih nastavaka omogućit će vam oblikovanje vlastitog jedinstvenog stila, od glave do pete. Uživajte u maksimalnoj preciznosti uz oštrice koje se same oštre i potpunoj kontroli gumene drške koja se ne skliže.
Pogledajte sve prednosti

Vrhunski, višenamjenski trimer 16-u-1

Jedan alat, vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu

  • 16 nastavaka

  • Metalne oštrice koje se same oštre

  • Vrijeme rada do 120 min

  • Pogodan za uporabu pod tušem

Čelične oštrice za 30% brže podrezivanje dlačica

Čelične oštrice za 30% brže podrezivanje dlačica

Čelične oštrice koje se same oštre na ovom trimeru za lice i tijelo ojačane su željezom i toplinski obrađene za maksimalnu izdržljivost. To rezultira oštricama koje ostaju oštre kao prvog dana. Nema hrđanja. Nije potrebno podmazivanje.

16 nastavaka za podrezivanje kose i dlačica na licu

16 nastavaka za podrezivanje kose i dlačica na licu

Ovaj višenamjenski trimer praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu, tijelu te kosu.

Oštrice koje se same oštre za glatke rezultate

Oštrice koje se same oštre za glatke rezultate

Zahvaljujući preciznim čeličnim oštricama ovog trimera, oblikujte precizne, ravne linije i ravnomjerno podrežite najdeblje dlačice. Ove nekorozivne oštrice neće zahrđati, a duže će trajati jer se same oštre.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.6

od 5

1800

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Moderan i elegantan

Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Trimer za poželjeti

Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer

Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

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