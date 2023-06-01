Izuzetno tih i bez svjetlosnih smetnji

Uživajte u neometanom snu uz naš inovativni pročišćivač. U stanju mirovanja radi pri samo 19 dB (6), što je tiše od šapta. Osim toga, svjetlo digitalnog zaslona prigušuje se i smanjuje ometanje. Uz tu postavku zrak će u vašem domu vijek biti čist, čak i noću.