    Serija 600i Pročišćivač zraka

    AC0650/10

    Naš energetski najučinkovitiji kompaktni pročišćivač zraka

    Pritiskom tipke pročišćivač zraka uklanja alergene i onečišćivače uz minimalnu potrošnju energije. Njegov kompaktan elegantni dizajn besprijekorno će se uklopiti u vaš dom. Pročišćivačem zraka upravljajte bilo kada i bilo gdje uz aplikaciju Philips Air+.

    Uklanja alergene i onečišćivače iz zraka

    • Pročišćuje prostorije do 44 m²
    • Radi pri maks. 12 W
    • Stopa ispor. čis. zraka 170 m³/h (CADR)
    • Povezan s aplikacijom Air+
    Uklanja onečišćivače za manje od 17 min(3)

    Naš pročišćivač zraka isporučuje čist zrak u svaki kut prostorije pri CADR-u od 170 m3/h te temeljito čisti prostorije veličine do 44 m2. Pozdravite se s onečišćivačima kao što su PM2.5, bakterije, pelud, prašina, životinjska prhut i ostalo u manje od 17 minuta (3).

    Uklanja 99,97 % malih čestica veličine 0,003 mikrona (1)

    Naš 2-slojni sustav filtriranja s tehnologijom NanoProtect HEPA hvata impresivnih 99,97 % sitnih čestica veličine 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA hvata onečišćivače, ali i upotrebljava elektrostatički naboj kako bi ih privukla te čisti do dva puta više zraka od tradicionalnog HEPA H13 filtriranja uz veću štednju energije(2).

    Uklanja viruse i aerosole iz zraka (5)

    Gotovo ništa ne može pobjeći sustavu VitaShield osim čišćeg zraka. Tehnologija VitaShield hvata aerosole, mikrobe i čestice veličine 0,003 mikrona, što je manje od najmanjeg poznatog virusa. Testirao neovisan vanjski laboratorij kako bi se iz zraka uklonio virus H1N1. Testirano je i uklanjanje 99,99 % virusa HCov-E229 (5).

    Energetski učinkovit dizajn

    Postignite čišći zrak uz minimalnu potrošnju energije i uštedite novac za račun za struju. Naš pročišćivač radi pri maks. 12 W i dvaput je energetski učinkovitiji od drugih vodećih pročišćivača zraka (7). U stanju mirovanja troši tek 2 W, što je 30 puta manje energije od tradicionalne žarulje.

    Izuzetno tih i bez svjetlosnih smetnji

    Uživajte u neometanom snu uz naš inovativni pročišćivač. U stanju mirovanja radi pri samo 19 dB (6), što je tiše od šapta. Osim toga, svjetlo digitalnog zaslona prigušuje se i smanjuje ometanje. Uz tu postavku zrak će u vašem domu vijek biti čist, čak i noću.

    Temeljito testirana izdržljivost i kvaliteta kojoj možete vjerovati

    Odabirom tvrtke Philips odabirete pouzdan brend s više od 80 godina iskustva u čišćenju zraka i tehnologiji zdravlja. Naši pročišćivači zraka prolaze 170 strogih testova prije puštanja u prodaju i imaju certifikat Europskog centra za istraživanje alergija.

    Upravljajte svojim pročišćivačem zraka uz aplikaciju Philips Air+

    Upotrebljavajte našu aplikaciju za dodatnu praktičnost i kontrolu. U aplikaciji možete uključiti i isključiti pročišćivač, podesiti postavke brzine te pratiti status filtra. Osim toga, saznajte više o pročišćavanju zraka u našoj zbirci članaka u aplikaciji i provjerite podatke o kvaliteti vanjskog zraka koji su vam dostupni bilo kad i bilo gdje.

    Kompaktna veličina i elegantan dizajn

    Kompaktna veličina i elegantan dizajn našeg pročišćivača čine ga savršenim dodatkom svakom prostoru koji poboljšava zrak i estetiku vašeg doma. Visok je samo 34 cm, pa je savršen na stolu ili polici. Uživajte u svježem i čistom zraku uz eleganciju.

    Indikator vijeka trajanja filtra

    Naš pročišćivač obavješćuje vas kad je vrijeme za zamjenu filtra kako biste uvijek imali optimalne performanse uz malo napora. Osim toga, naš originalni Philips filtar jamči optimalne performanse do 12 mjeseci te osigurava čist zrak tijekom cijele godine.

    3 ručne brzine: srednje, turbo, stanje mirovanja

    Prilagodite svoje iskustvo pročišćavanja zraka uz tri različite postavke brzine pročišćivača: mirovanje, srednje i turbo. Za učinkovito pročišćavanje zraka kad su razine onečišćenja visoke jednostavno postavite način rada turbo za najbrže rezultate.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Vrsta proizvoda
      Pročišćivač zraka
      Tehnologija
      HEPA NanoProtect
      Boja
      Bijela, bež
      Primarni materijal
      Plastika
      Internetska povezivost
      Da
      Wi-Fi raspon
      2,4 GHz
      Glasovna kontrola
      Ne

    • Tehnički podaci

      Maksimalna snaga
      12 W
      Senzori za kvalitetu zraka
      Ne
      Min. razina zvuka
      19 dB(A)
      Maks. razina zvuka
      49 dB(A)

    • Rad

      CADR (stopa isporuke čistog zraka) (čestica, GB/T)
      170 m³/h
      Slojevi filtra
      HEPA, predfiltar
      Filtracija čestica
      99,97 % pri 0,003 mikrona
      Maks. veličina prostorije
      44 m2

    • Upotrebljivost

      Duljina kabela
      1,6 m
      Planer
      Da (u aplikaciji)
      Automatski način rada
      Ne
      Način rada za spavanje
      Da
      Postavke brzine
      Da (način rada za spavanje, srednje, turbo)
      Ambijentalno noćno svjetlo
      Ne
      Informacije o kvaliteti zraka
      Ne
      Sučelje
      Digitalno (dodirno)
      Preporučena zamjena filtra
      1 godina

    • Sigurnosna značajka

      Zaštitna blokada uređaja
      Ne

    • Masa i dimenzije

      Visina proizvoda
      34,1 cm
      Masa proizvoda
      2,2 kg
      Širina proizvoda
      23,7 cm
      Duljina proizvoda
      24,3 cm
      Duljina paketa
      26,3 cm
      Širina paketa
      26,3 cm
      Visina paketa
      37,5 cm
      Masa paketa
      3,2 kg

    • Energetska učinkovitost

      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      < 1 W
      Napon
      100 – 240 V
      Frekvencija
      50/60 Hz

    • Održavanje

      Jamstvo
      2 godine

    • Kompatibilnost

      Dodatna oprema u kompletu 1
      HEPA filtar 2 u 1
      Povezani pribor 1
      FY0611

    • Država podrijetla

      Proizvedeno u
      Kina

    • (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, ispitan s aerosolom NaCI u institutu iUTA sukladno normi DIN71460-1.
    • (2) Pročišćivači zraka tvrtke Philips s filtrom NanoProtect HEPA imaju veću stopu isporuke čistog zraka i energetsku učinkovitost od pročišćivača koji sadrže filtar HEPA H13, testirano prema GB/T 18801.
    • (3) Teoretsko vrijeme jednog čišćenja izračunano je dijeljenjem CADR-a od 170 m²/h s veličinom prostorije od 48 m² (pod pretpostavkom da je površina prostorije 20 m², a visina 2,4 m).
    • (4) Iz zraka koji prolazi kroz materijal filtra, ispitano s prašinom od peludi breze na mediju filtra prema SOP 350.003 austrijskog instituta OFI.
    • (5) Test stope smanjenja mikroba u vanjskom laboratoriju uz rad uređaja u načinu rada turbo tijekom 1,5 h u testnoj komori onečišćenoj virusnim aerosolima HCOV-229E. HCOV-229E nije SARS-CoV-2, koji uzrokuje COVID-19, iako je povezan s njime.
    • (6) Prosječna razina buke, testirano prema IEC 60704-1 – 2020., MOD.
    • (7) Prijavljeni CADR po vatu, pri maks. snazi u usporedbi s 20 najprodavanijih pročišćivača zraka na Amazonu Njemačka, ožujak 2023.
    • (8) Preporučeni vijek trajanja izračunan je na temelju prosječnog vremena uporabe i podataka WHO-a o razini onečišćenja u gradu. Na stvarni vijek utječu okruženje i učestalost uporabe. Primjenjivo samo u državama u kojima je dostupna prodavaonica tvrtke Philips.
