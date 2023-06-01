AC0650/10
Naš energetski najučinkovitiji kompaktni pročišćivač zraka
Pritiskom tipke pročišćivač zraka uklanja alergene i onečišćivače uz minimalnu potrošnju energije. Njegov kompaktan elegantni dizajn besprijekorno će se uklopiti u vaš dom. Pročišćivačem zraka upravljajte bilo kada i bilo gdje uz aplikaciju Philips Air+.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Naš pročišćivač zraka isporučuje čist zrak u svaki kut prostorije pri CADR-u od 170 m3/h te temeljito čisti prostorije veličine do 44 m2. Pozdravite se s onečišćivačima kao što su PM2.5, bakterije, pelud, prašina, životinjska prhut i ostalo u manje od 17 minuta (3).
Naš 2-slojni sustav filtriranja s tehnologijom NanoProtect HEPA hvata impresivnih 99,97 % sitnih čestica veličine 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA hvata onečišćivače, ali i upotrebljava elektrostatički naboj kako bi ih privukla te čisti do dva puta više zraka od tradicionalnog HEPA H13 filtriranja uz veću štednju energije(2).
Gotovo ništa ne može pobjeći sustavu VitaShield osim čišćeg zraka. Tehnologija VitaShield hvata aerosole, mikrobe i čestice veličine 0,003 mikrona, što je manje od najmanjeg poznatog virusa. Testirao neovisan vanjski laboratorij kako bi se iz zraka uklonio virus H1N1. Testirano je i uklanjanje 99,99 % virusa HCov-E229 (5).
Postignite čišći zrak uz minimalnu potrošnju energije i uštedite novac za račun za struju. Naš pročišćivač radi pri maks. 12 W i dvaput je energetski učinkovitiji od drugih vodećih pročišćivača zraka (7). U stanju mirovanja troši tek 2 W, što je 30 puta manje energije od tradicionalne žarulje.
Uživajte u neometanom snu uz naš inovativni pročišćivač. U stanju mirovanja radi pri samo 19 dB (6), što je tiše od šapta. Osim toga, svjetlo digitalnog zaslona prigušuje se i smanjuje ometanje. Uz tu postavku zrak će u vašem domu vijek biti čist, čak i noću.
Odabirom tvrtke Philips odabirete pouzdan brend s više od 80 godina iskustva u čišćenju zraka i tehnologiji zdravlja. Naši pročišćivači zraka prolaze 170 strogih testova prije puštanja u prodaju i imaju certifikat Europskog centra za istraživanje alergija.
Upotrebljavajte našu aplikaciju za dodatnu praktičnost i kontrolu. U aplikaciji možete uključiti i isključiti pročišćivač, podesiti postavke brzine te pratiti status filtra. Osim toga, saznajte više o pročišćavanju zraka u našoj zbirci članaka u aplikaciji i provjerite podatke o kvaliteti vanjskog zraka koji su vam dostupni bilo kad i bilo gdje.
Kompaktna veličina i elegantan dizajn našeg pročišćivača čine ga savršenim dodatkom svakom prostoru koji poboljšava zrak i estetiku vašeg doma. Visok je samo 34 cm, pa je savršen na stolu ili polici. Uživajte u svježem i čistom zraku uz eleganciju.
Naš pročišćivač obavješćuje vas kad je vrijeme za zamjenu filtra kako biste uvijek imali optimalne performanse uz malo napora. Osim toga, naš originalni Philips filtar jamči optimalne performanse do 12 mjeseci te osigurava čist zrak tijekom cijele godine.
Prilagodite svoje iskustvo pročišćavanja zraka uz tri različite postavke brzine pročišćivača: mirovanje, srednje i turbo. Za učinkovito pročišćavanje zraka kad su razine onečišćenja visoke jednostavno postavite način rada turbo za najbrže rezultate.
Opće specifikacije
Tehnički podaci
Rad
Upotrebljivost
Sigurnosna značajka
Masa i dimenzije
Energetska učinkovitost
Održavanje
Kompatibilnost
Država podrijetla
