    Originalni zamjenski filtar NanoProtect HEPA

    FY0611/30

    2 filtra u jednom, za dugotrajno dobru učinkovitost

    2-slojna filtracija koju pružaju NanoProtect HEPA i predfiltar osigurava zaštitu od čestica PM2.5, bakterija, peludi, prašine, životinjske prhuti i drugih onečišćivača.

    Originalni zamjenski filtar NanoProtect HEPA

    Originalni filtar tvrtke Philips koji savršeno pristaje

    • Vijek trajanja od 12 mjeseci
    • Filtar NanoProtect HEPA
    Uklanja 99,97 % malih čestica veličine 0,003 mikrona (1)

    Naš 2-slojni sustav filtriranja s tehnologijom NanoProtect HEPA hvata impresivnih 99,97 % sitnih čestica veličine 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA hvata onečišćivače, ali i upotrebljava elektrostatički naboj kako bi ih privukla te čisti do dva puta više zraka od tradicionalnog HEPA H13 filtriranja uz veću štednju energije(2).

    Savršeno pristajanje za trajnu visoku učinkovitost

    Originalni Philips filtri dizajnirani su zajedno s uređajem kako bi mu savršeno odgovarali. Time se jamči neprestano besprijekoran rad uređaja.

    Filtri tvrtke Philips osiguravaju da uređaj radi učinkovito

    Philips filtri za zrak prolaze niz obveznih i strogih testova prije izlaska iz tvornice. Podvrgavaju se strogim testovima vijeka trajanja i izdržljivosti tijekom 24-satnog rada 7 dana u tjednu. Naši su filtri dizajnirani tako da vaš Philips pročišćivač radi najbolje do samog kraja vijeka trajanja filtra.

    Povežite s uređajem i provjerite vijek trajanja filtra

    Pratite vijek trajanja i status filtra u bilo kojem trenutku i bilo gdje uz aplikaciju Air+. Primit ćete obavijest kad dođe vrijeme za zamjenu filtra i možete jednostavno naručiti novi filtar izravno putem naše aplikacije (4).

    Do 12 mjeseci uporabe

    Integrirani Philips filtar 2-u-1 pruža neprekidnu zaštitu i jamči optimalnu filtraciju do 12 mjeseci. (3)

    Slijedite indikator statusa pametnog filtra na uređaju

    Pročišćivač vas obavješćuje kad filtar treba zamijeniti kako bi održavanje bilo jednostavno.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Vrsta proizvoda
      Filtar HEPA NanoProtect
      U kompletu
      1 filtar
      HEPA NanoProtect
      Da
      Predfiltar
      Da
      Aktivni ugljen
      Ne
      Vijek trajanja
      Do 1 godine

    • Rad

      Filtracija čestica
      99,97 % pri 0,003 mikrona

    • Masa i dimenzije

      Visina proizvoda
      154 mm
      Masa proizvoda
      0,24 kg
      Duljina paketa
      173 mm
      Širina paketa
      173 mm
      Visina paketa
      164 mm
      Masa paketa
      0,35 kg
      Duljina proizvoda
      166 mm
      Širina proizvoda
      166 mm

    • Zamjena dijelova

      Za pročišćivače zraka tvrtke Philips
      AC0650, AC0651

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, ispitan s aerosolom NaCI u institutu iUTA sukladno normi DIN71460-1.
    • (2) Pročišćivači zraka tvrtke Philips s filtrom NanoProtect HEPA imaju veću stopu isporuke čistog zraka i energetsku učinkovitost od pročišćivača koji sadrže filtar HEPA H13, testirano prema GB/T 18801.
    • (3) Preporučeni vijek trajanja izračunan je na temelju prosječnog vremena uporabe i podataka WHO-a o razini onečišćenja u gradu. Na stvarni vijek utječu okruženje i učestalost uporabe. Primjenjivo samo u zemljama u kojima je dostupna Philips trgovina.
    • (4) Primjenjivo samo u zemljama u kojima je dostupna Philips trgovina.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

