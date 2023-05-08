2 filtra u jednom, za dugotrajno dobru učinkovitost
Originalni filtar tvrtke Philips koji savršeno pristaje
Vijek trajanja od 12 mjeseci
Filtar NanoProtect HEPA
Uklanja 99,97 % malih čestica veličine 0,003 mikrona (1)
Naš 2-slojni sustav filtriranja s tehnologijom NanoProtect HEPA hvata impresivnih 99,97 % sitnih čestica veličine 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA hvata onečišćivače, ali i upotrebljava elektrostatički naboj kako bi ih privukla te čisti do dva puta više zraka od tradicionalnog HEPA H13 filtriranja uz veću štednju energije(2).
Savršeno pristajanje za trajnu visoku učinkovitost
Originalni Philips filtri dizajnirani su zajedno s uređajem kako bi mu savršeno odgovarali. Time se jamči neprestano besprijekoran rad uređaja.
Filtri tvrtke Philips osiguravaju da uređaj radi učinkovito
Philips filtri za zrak prolaze niz obveznih i strogih testova prije izlaska iz tvornice. Podvrgavaju se strogim testovima vijeka trajanja i izdržljivosti tijekom 24-satnog rada 7 dana u tjednu. Naši su filtri dizajnirani tako da vaš Philips pročišćivač radi najbolje do samog kraja vijeka trajanja filtra.
Povežite s uređajem i provjerite vijek trajanja filtra
Pratite vijek trajanja i status filtra u bilo kojem trenutku i bilo gdje uz aplikaciju Air+. Primit ćete obavijest kad dođe vrijeme za zamjenu filtra i možete jednostavno naručiti novi filtar izravno putem naše aplikacije (4).
Do 12 mjeseci uporabe
Integrirani Philips filtar 2-u-1 pruža neprekidnu zaštitu i jamči optimalnu filtraciju do 12 mjeseci. (3)
Slijedite indikator statusa pametnog filtra na uređaju
Pročišćivač vas obavješćuje kad filtar treba zamijeniti kako bi održavanje bilo jednostavno.
(1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, ispitan s aerosolom NaCI u institutu iUTA sukladno normi DIN71460-1.
(2) Pročišćivači zraka tvrtke Philips s filtrom NanoProtect HEPA imaju veću stopu isporuke čistog zraka i energetsku učinkovitost od pročišćivača koji sadrže filtar HEPA H13, testirano prema GB/T 18801.
(3) Preporučeni vijek trajanja izračunan je na temelju prosječnog vremena uporabe i podataka WHO-a o razini onečišćenja u gradu. Na stvarni vijek utječu okruženje i učestalost uporabe. Primjenjivo samo u zemljama u kojima je dostupna Philips trgovina.
(4) Primjenjivo samo u zemljama u kojima je dostupna Philips trgovina.