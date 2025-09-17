Što je Ambilight TV? Zašto biste ga trebali imati?
Kombinirajući izuzetno precizno MiniLED pozadinsko osvjetljenje s čarolijom kvantnih točaka za najbolje boje, slika koju pruža The Xtra moćna je i dojmljiva.
Analizirajući vaš sadržaj, procesor P5 s umjetnom inteligencijom optimizira sliku, Ambilight i postavke igranja osiguravajući vam prednost i brinući se da iskusite sve, od utakmica do filmova, u najboljem svjetlu.
Upotrebljavajući sustav leća, Ambilight plus projicira Ambilight krug svjetlosti još dalje, kroz dvije dimenzije. Za naš najodzivniji, najspektakularniji i najuzbudljiviji sjaj dosad.
Ambilight televizori jedini su televizori s ugrađenim LED svjetlima na stražnjem dijelu koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene sportove, filmove, glazbu i igre.
Odvažnije boje. Čišće bijele. Dublje crne. Tehnologija Quantum Dot MiniLED omogućuje svijetlu, detaljnu sliku s vrlo oštrim kontrastom – tako ćete vidjeti više boja nego ikad prije! Naš procesor P5 poboljšava cijeli doživljaj radi postizanja predivno realističnih slika koje neće djelovati umjetno.
Philips P5 Engine pruža sliku briljantnu poput sadržaja koje volite. Detalji imaju zamjetno veću dubinu. Boje su živopisne, a nijanse kože prirodne. Kontrast je toliko čist da ćete osjetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno uglađeni.
Pripremite se za veliko uzbuđenje! Zahvaljujući tehnologiji Dolby Vision slika će uvijek izgledati onako kako ju je redatelj zamislio, nema više razočaravajućih prizora koji su previše tamni da se mogu razaznati! Bilo da se radi o filmovima ili igrama, vidjet ćete svaki veličanstveni detalj.
Kompatibilnost sa značajkama Dolby Atmos i DTS:X prenosi zvuk ovog televizora na novu razinu, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: zahvaljujući zvučnim efektima u prostoru iznad i oko vas, imat ćete dojam da se nalazite u samom središtu akcije.
