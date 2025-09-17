Traži pojmove

MLED 920 4K Ambilight TV
QD MiniLED

Za svaki uzbudljivi trenutak

  • 55 inča
    55 inča
  • 65 inča
    65 inča
  • 75 inča
    75 inča

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Više, više, više

Neki televizori jednostavno ne znaju stati. The Xtra ide korak dalje. Uz 4K QD MiniLED zaslon, Dolby Vision i Atmos, obradu slike s umjetnom inteligencijom i Ambilight plus – ovaj Ambilight TV čista je tehnologija, bez kompromisa.

QD MiniLED

Najupečatljivija slika na planetu

Kombinirajući izuzetno precizno MiniLED pozadinsko osvjetljenje s čarolijom kvantnih točaka za najbolje boje, slika koju pruža The Xtra moćna je i dojmljiva.

P5 AI

Izuzetno pametna obrada

Analizirajući vaš sadržaj, procesor P5 s umjetnom inteligencijom optimizira sliku, Ambilight i postavke igranja osiguravajući vam prednost i brinući se da iskusite sve, od utakmica do filmova, u najboljem svjetlu.

Ambilight Plus

Dodatni detalji. Dodatno uzbuđenje.

Upotrebljavajući sustav leća, Ambilight plus projicira Ambilight krug svjetlosti još dalje, kroz dvije dimenzije. Za naš najodzivniji, najspektakularniji i najuzbudljiviji sjaj dosad.

Slika značajke

Ambilight TV

Ambilight televizori jedini su televizori s ugrađenim LED svjetlima na stražnjem dijelu koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene sportove, filmove, glazbu i igre.

Slika značajke

Tehnologija Quantum Dot za nevjerojatne boje i kontrast

Odvažnije boje. Čišće bijele. Dublje crne. Tehnologija Quantum Dot MiniLED omogućuje svijetlu, detaljnu sliku s vrlo oštrim kontrastom – tako ćete vidjeti više boja nego ikad prije! Naš procesor P5 poboljšava cijeli doživljaj radi postizanja predivno realističnih slika koje neće djelovati umjetno.

Slika značajke

Bez obzira na izvor, uvijek dobivate savršenstvo. Philips P5 engine

Philips P5 Engine pruža sliku briljantnu poput sadržaja koje volite. Detalji imaju zamjetno veću dubinu. Boje su živopisne, a nijanse kože prirodne. Kontrast je toliko čist da ćete osjetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno uglađeni.

Slika značajke

Filmski prikaz svih sadržaja koje gledate

Pripremite se za veliko uzbuđenje! Zahvaljujući tehnologiji Dolby Vision slika će uvijek izgledati onako kako ju je redatelj zamislio, nema više razočaravajućih prizora koji su previše tamni da se mogu razaznati! Bilo da se radi o filmovima ili igrama, vidjet ćete svaki veličanstveni detalj.

Slika značajke

Tehnologija prožimajućeg surround zvuka

Kompatibilnost sa značajkama Dolby Atmos i DTS:X prenosi zvuk ovog televizora na novu razinu, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: zahvaljujući zvučnim efektima u prostoru iznad i oko vas, imat ćete dojam da se nalazite u samom središtu akcije.

Soundbar zvučnici tvrtke Philips s televizorima The Xtra

Soundbar zvučnici tvrtke Philips

Jeste li spremni za filmski zvuk?

Naravno, The Xtra zvuči odlično odmah po raspakiravanju. No kako biste dobili efekte od kojih se trese soba i dijaloge izuzetne jasnoće, isprobajte soundbar napravljen da odlično izgleda i radi s vašim televizorom?

Upoznajte soundbar

Recenzije

QD MiniLED
QD MiniLED
