The One 4K Ambilight TV
The One

Model koji ste čekali

  • 43 inča
    43 inča
  • 50 inča
    50 inča
  • 55 inča
    55 inča
  • 65 inča
    65 inča
  • 75 inča
    75 inča
  • 85 inča
    85 inča

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
The One koji ima sve?

U redu je biti sumnjičav. No The One doista ima sve što trebate. Nevjerojatna 4K slika? Da. QLED? Naravno. Osim toga, procesor slike P5, mogućnosti igranja nove generacije i Ambilight. To je samo početak. Upoznajte svoj sljedeći televizor.

QLED zaslon

Pogonjen nanokristalima

Tradicionalni LED televizori propuštaju svjetlo kroz filtre boje koji prigušuju sliku. QLED televizori su drukčiji. Oni upotrebljavaju sloj sićušnih nanokristala koji zaiskre kada ih svjetlo osvijetli, radi stvaranja intenzivno živopisnih boja i čišće slike.

P5 Picture Engine

Osigurava realističnost

Najveći perfekcionist je čip P5 koji analizira svaki kadar, intenzivirajući boje, povećavajući kontrast, izoštravajući detalje, izglađujući pokrete i nadograđujući svaki izvor na veličanstveni 4K.

Ambilight

Originalno. Integrirano. Prožimajuće

Zavirite iza televizora The One i naći ćete ugrađene LED diode. Savršeno usklađene sa sadržajem na zaslonu, projiciraju živopisno svjetlo na zid i ispunjavaju prostoriju ugođajem onoga što gledate – zauvijek transformirajući televizor.

Slika značajke

Jedini TV s ugrađenim svjetlima na stražnjem dijelu

Zamislite. Integrirano LED svjetlo reagira na sve što gledate, prožimajući vas krugom šarolike svjetlosti. Ambilight mijenja sve: vaš će se zaslon sada doimati većim, uranjajući vas još dublje u sve omiljene televizijske sadržaje. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.

Slika značajke

Definicija oštrine slike i živopisnog prikaza uz 4K QLED

Živopisne boje. Iznimno oštre scene. Savršena slika u svom najboljem izdanju. Uz 4K (UHD) razlučivost, ovo je Ambilight TV koji se prilagođava svim HDR formatima. Bilo da je riječ o tamnom ili svijetlom okruženju, reproduciranom ili prenesenom sadržaju, svaki nevjerojatan trenutak i svaki detalj pružit će vam prožimajuće iskustvo dok gledate scenu za scenom.

Slika značajke

Uzdignite svoju igru na višu razinu

Od ovisnika o joysticku do najpredanijih igrača, ovdje je riječ o iznimno odzivnoj igri i grafikama uz koje nećete propustiti nijedan detalj. Uz VRR 144Hz, HDMI 2.1, izuzetno malo kašnjenje i tehnologiju Freesync Premium, imate sve što vam je potrebno za uglađenu igru. A uz Ambilight način rada za igranje, vrijeme je da se prepustite prožimajućem doživljaju akcije.

Slika značajke

Titan OS. Pronađite ga s lakoćom.

Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.

Slika značajke

Povežite se s lakoćom na mrežu pametnog doma

Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje vam besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću usluga glasovnog upravljanja samo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve.

Soundbar zvučnici tvrtke Philips s televizorima The One

Soundbar zvučnici tvrtke Philips

Jeste li spremni za filmski zvuk?

Naravno, The One zvuči odlično odmah po raspakiravanju. No ako preferirate protresajuće efekte i dijaloge izuzetne jasnoće, isprobajte soundbar napravljen da odlično zvuči, izgleda i radi s vašim televizorom.

Upoznajte soundbar

Recenzije

The One
The One
* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
* Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: www.philips.com/smarttv.
* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
* Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
* Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
* Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
* Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
* Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
* Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.
* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama. IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama, a upotrebljava se pod licencom.
