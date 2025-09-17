Što je Ambilight TV? Zašto biste ga trebali imati?
Tradicionalni LED televizori propuštaju svjetlo kroz filtre boje koji prigušuju sliku. QLED televizori su drukčiji. Oni upotrebljavaju sloj sićušnih nanokristala koji zaiskre kada ih svjetlo osvijetli, radi stvaranja intenzivno živopisnih boja i čišće slike.
Najveći perfekcionist je čip P5 koji analizira svaki kadar, intenzivirajući boje, povećavajući kontrast, izoštravajući detalje, izglađujući pokrete i nadograđujući svaki izvor na veličanstveni 4K.
Zavirite iza televizora The One i naći ćete ugrađene LED diode. Savršeno usklađene sa sadržajem na zaslonu, projiciraju živopisno svjetlo na zid i ispunjavaju prostoriju ugođajem onoga što gledate – zauvijek transformirajući televizor.
Zamislite. Integrirano LED svjetlo reagira na sve što gledate, prožimajući vas krugom šarolike svjetlosti. Ambilight mijenja sve: vaš će se zaslon sada doimati većim, uranjajući vas još dublje u sve omiljene televizijske sadržaje. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.
Živopisne boje. Iznimno oštre scene. Savršena slika u svom najboljem izdanju. Uz 4K (UHD) razlučivost, ovo je Ambilight TV koji se prilagođava svim HDR formatima. Bilo da je riječ o tamnom ili svijetlom okruženju, reproduciranom ili prenesenom sadržaju, svaki nevjerojatan trenutak i svaki detalj pružit će vam prožimajuće iskustvo dok gledate scenu za scenom.
Od ovisnika o joysticku do najpredanijih igrača, ovdje je riječ o iznimno odzivnoj igri i grafikama uz koje nećete propustiti nijedan detalj. Uz VRR 144Hz, HDMI 2.1, izuzetno malo kašnjenje i tehnologiju Freesync Premium, imate sve što vam je potrebno za uglađenu igru. A uz Ambilight način rada za igranje, vrijeme je da se prepustite prožimajućem doživljaju akcije.
Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.
Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje vam besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću usluga glasovnog upravljanja samo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve.
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.