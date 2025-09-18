Što je OLED televizor? Što je to posebno u vezi s njim?
OLED televizori poznati su po nenadmašnim crnim nijansama. Novi META 3.0 zaslon sada pruža i veću vršnu svjetlinu uz izuzetno nisku razinu odbljeska. Za čiste i živopisne boje, čak i u jarko osvijetljenim prostorijama. Sve to uz 20 % manju potrošnju energije. *Dostupno na odabranim modelima, uključujući Philips OLED910 i OLED950.
Duboko u Ambilight televizoru nalazi se dvostruki procesor P5 s umjetnom inteligencijom koji skenira svaku scenu, usavršavajući sliku i Ambilight postavke, sukladno uvjetima osvjetljenja u prostoriji te osiguravajući vam prednost nad drugim igračima tijekom igranja. *Dostupno isključivo na modelima Philips OLED950.
Na stražnjoj strani Ambilight televizora ugrađene su LED diode koje svijetle u skladu sa sadržajem na zaslonu, projicirajući živopisno svjetlo na zid i ispunjavajući prostoriju ugođajem onoga što gledate. Isprobajte ga jednom i više nećete moći bez njega.
Ambilight televizori jedini su televizori s ugrađenim LED svjetlima na stražnjem dijelu koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene sportove, filmove, glazbu i igre.
Realistična slika ovog svijetlog OLED TV-a uvijek izgleda vrhunski, čak i kada se gleda pod kutom. Bilo kakve promjene ambijentalnog osvjetljenja u prostoriji automatski se nadoknađuju: što god da gledate, crne izgledaju crne (ne sive), a čak i najmanji detalji iskaču iz sjena i svijetlih područja. Podržani su svi glavni HDR formati.
Procesor Philips P5 s umjetnom inteligencijom donosi sliku koja je toliko stvarna da djeluje kao da biste mogli zakoračiti u nju. Algoritam umjetne inteligencije s dubinskim učenjem slike obrađuje slično ljudskom mozgu. Bez obzira na to što gledali, moći ćete uživati u živopisnim detaljima i kontrastu, bogatim bojama i uglađenim pokretima.
Pripremite se za veliko uzbuđenje! Zahvaljujući tehnologiji Dolby Vision slika će uvijek izgledati onako kako ju je redatelj zamislio, nema više razočaravajućih prizora koji su previše tamni da se mogu razaznati! Bilo da se radi o filmovima ili igrama, vidjet ćete svaki veličanstveni detalj.
Kompatibilnost sa značajkama Dolby Atmos i DTS:X prenosi zvuk ovog televizora na novu razinu, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: zahvaljujući zvučnim efektima u prostoru iznad i oko vas, imat ćete dojam da se nalazite u samom središtu akcije.
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.