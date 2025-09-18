Traži pojmove

OLED 820 4K Ambilight TV
OLED

Nevjerojatno realističan doživljaj. Predivan dizajn.

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Jedini OLED s tehnologijom Ambilight

Sve što bi svaki drugi OLED želio biti. Uz META 3.0 zaslon za duboke crne nijanse i živopisne boje, čist zvuk, napredak umjetne inteligencije i spektakularni svjetlosni šou osvjetljenja Ambilight. Ovaj OLED mijenja sve.

OLED META 3.0*

Najcrnje crne. Briljantna svjetlina.

OLED televizori poznati su po nenadmašnim crnim nijansama. Novi META 3.0 zaslon sada pruža i veću vršnu svjetlinu uz izuzetno nisku razinu odbljeska. Za čiste i živopisne boje, čak i u jarko osvijetljenim prostorijama. Sve to uz 20 % manju potrošnju energije. *Dostupno na odabranim modelima, uključujući Philips OLED910 i OLED950.

Dvostruki procesor P5 s umjetnom inteligencijom*

Najnapredniji procesor koji smo dosad osmislili

Duboko u Ambilight televizoru nalazi se dvostruki procesor P5 s umjetnom inteligencijom koji skenira svaku scenu, usavršavajući sliku i Ambilight postavke, sukladno uvjetima osvjetljenja u prostoriji te osiguravajući vam prednost nad drugim igračima tijekom igranja. *Dostupno isključivo na modelima Philips OLED950.

Ambilight

Originalno. Integrirano. Prožimajuće.

Na stražnjoj strani Ambilight televizora ugrađene su LED diode koje svijetle u skladu sa sadržajem na zaslonu, projicirajući živopisno svjetlo na zid i ispunjavajući prostoriju ugođajem onoga što gledate. Isprobajte ga jednom i više nećete moći bez njega.

Prepustite se sadržajima koje volite. Ambilight TV

Ambilight televizori jedini su televizori s ugrađenim LED svjetlima na stražnjem dijelu koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene sportove, filmove, glazbu i igre.

Svijetli OLED zaslon. Realistična slika pri bilo kojem osvjetljenju

Realistična slika ovog svijetlog OLED TV-a uvijek izgleda vrhunski, čak i kada se gleda pod kutom. Bilo kakve promjene ambijentalnog osvjetljenja u prostoriji automatski se nadoknađuju: što god da gledate, crne izgledaju crne (ne sive), a čak i najmanji detalji iskaču iz sjena i svijetlih područja. Podržani su svi glavni HDR formati.

Iznimno realistična slika, što god da gledate. Procesor P5 i AI

Procesor Philips P5 s umjetnom inteligencijom donosi sliku koja je toliko stvarna da djeluje kao da biste mogli zakoračiti u nju. Algoritam umjetne inteligencije s dubinskim učenjem slike obrađuje slično ljudskom mozgu. Bez obzira na to što gledali, moći ćete uživati u živopisnim detaljima i kontrastu, bogatim bojama i uglađenim pokretima.

Filmski prikaz svih sadržaja koje gledate

Pripremite se za veliko uzbuđenje! Zahvaljujući tehnologiji Dolby Vision slika će uvijek izgledati onako kako ju je redatelj zamislio, nema više razočaravajućih prizora koji su previše tamni da se mogu razaznati! Bilo da se radi o filmovima ili igrama, vidjet ćete svaki veličanstveni detalj.

Tehnologija prožimajućeg surround zvuka

Kompatibilnost sa značajkama Dolby Atmos i DTS:X prenosi zvuk ovog televizora na novu razinu, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: zahvaljujući zvučnim efektima u prostoru iznad i oko vas, imat ćete dojam da se nalazite u samom središtu akcije.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
* Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
* Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
* Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
* Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
* Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
* Dostupnost i funkcionalnost usluga glasovnog upravljanja ovise o državi i jeziku.
* Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC.
* Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC. YouTube, OK Google i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
* Dostupnost aplikacije Apple TV i usluge Apple TV+ može se razlikovati ovisno o državi ili regiji, provjerite stranice podrške za Google Play i Apple Inc.
* 144 Hz HDMI VRR, G-sync i FreeSync mogu se ostvariti kad se igra na računalu koje je HDMI kabelom povezano s OLED televizorom
* Matter/Control4: ova značajka bit će dostupna 2025. putem ažuriranja softvera.
* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama. IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama, a upotrebljava se pod licencom.
