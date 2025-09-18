* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

* Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com

* Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.

* Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.

* Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.

* Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.

* Dostupnost i funkcionalnost usluga glasovnog upravljanja ovise o državi i jeziku.

* Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC.

* Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC. YouTube, OK Google i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

* Dostupnost aplikacije Apple TV i usluge Apple TV+ može se razlikovati ovisno o državi ili regiji, provjerite stranice podrške za Google Play i Apple Inc.

* 144 Hz HDMI VRR, G-sync i FreeSync mogu se ostvariti kad se igra na računalu koje je HDMI kabelom povezano s OLED televizorom

* Matter/Control4: ova značajka bit će dostupna 2025. putem ažuriranja softvera.