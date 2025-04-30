TAB6309/10
Niski profil. Zvuk koji ispunjava prostoriju.
Zahvaljujući tehnologiji prožimajućeg zvuka i vrlo kompaktnom bežičnom niskotoncu, ovaj izuzetno tanki soundbar ispunit će prostoriju zvukom bez zauzimanja previše prostora. Savršeno se uklapa s Ambilight televizorima, pri čemu doživljaj gledanja postaje uzbudljiviji.
2.1-kanalni, bežični niskotonac
Maks. 320 W, HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1 kanala i tehnologija prožimajućeg zvuka donose vam nove dubine zvuka, dok iznimno kompaktni bežični niskotonac efekte i glazbu čini još impresivnijima. Četiri načina rada EQ omogućuju vam da odaberete stil zvuka koji odgovara sadržaju koji gledate, a glasovi će biti razgovjetniji u bilo kojem načinu rada ako aktivirate funkciju Dialogue Enhancement.
Ovaj soundbar ima profil od samo 37 mm: može stati čak i ispod televizora Ambilight TV s nižim postoljem, a odvojivi zidni nosači (priloženi) daju vam razne mogućnosti montaže. Ovaj iznimno kompaktan, moćan niskotonac lako je sakriti i možete ga postaviti okomito ili vodoravno.
Kompatibilnost s DTS Virtual:X promijenit će zvuk vašeg televizora, donoseći vam virtualno iskustvo uz 3D zvuk bez obzira na to što se prikazuje na zaslonu. Ne trebate dodatne zvučnike, a funkcionirat će u svakoj prostoriji: uključuje se putem daljinskog upravljača za soundbar ili putem aplikacije Philips Home Entertainment.
Nagrade
3.5
od 5
2
Recenzije
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Ova recenzija je napravljena za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum upotrebe 2025-03-30
Ova recenzija je napravljena za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum upotrebe 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Ova recenzija je napravljena za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum upotrebe 2026-01-22
Ova recenzija je napravljena za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum upotrebe 2026-01-22