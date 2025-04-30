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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
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Soundbar 2.1

TAB6309/10

3.5

| (2) Recenzije

1 nagrada

Niski profil. Zvuk koji ispunjava prostoriju.

Zahvaljujući tehnologiji prožimajućeg zvuka i vrlo kompaktnom bežičnom niskotoncu, ovaj izuzetno tanki soundbar ispunit će prostoriju zvukom bez zauzimanja previše prostora. Savršeno se uklapa s Ambilight televizorima, pri čemu doživljaj gledanja postaje uzbudljiviji.

Pogledajte sve prednosti

Niski profil. Zvuk koji ispunjava prostoriju.

  • 2.1-kanalni, bežični niskotonac

  • Maks. 320 W, HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 kanali. Bežični niskotonac za dublji bas

2.1 kanali. Bežični niskotonac za dublji bas

2.1 kanala i tehnologija prožimajućeg zvuka donose vam nove dubine zvuka, dok iznimno kompaktni bežični niskotonac efekte i glazbu čini još impresivnijima. Četiri načina rada EQ omogućuju vam da odaberete stil zvuka koji odgovara sadržaju koji gledate, a glasovi će biti razgovjetniji u bilo kojem načinu rada ako aktivirate funkciju Dialogue Enhancement.

Izuzetno tanki dizajn, savršen za nisko spuštene televizore Ambilight TV

Izuzetno tanki dizajn, savršen za nisko spuštene televizore Ambilight TV

Ovaj soundbar ima profil od samo 37 mm: može stati čak i ispod televizora Ambilight TV s nižim postoljem, a odvojivi zidni nosači (priloženi) daju vam razne mogućnosti montaže. Ovaj iznimno kompaktan, moćan niskotonac lako je sakriti i možete ga postaviti okomito ili vodoravno.

DTS Virtual:X za prožimajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

DTS Virtual:X za prožimajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

Kompatibilnost s DTS Virtual:X promijenit će zvuk vašeg televizora, donoseći vam virtualno iskustvo uz 3D zvuk bez obzira na to što se prikazuje na zaslonu. Ne trebate dodatne zvučnike, a funkcionirat će u svakoj prostoriji: uključuje se putem daljinskog upravljača za soundbar ili putem aplikacije Philips Home Entertainment.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za TPV_PBTAWARD70

Recenzije

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3.5

od 5

2

Recenzije

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Ova recenzija je napravljena za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum upotrebe 2025-03-30

Ova recenzija je napravljena za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum upotrebe 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Ova recenzija je napravljena za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum upotrebe 2026-01-22

Ova recenzija je napravljena za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum upotrebe 2026-01-22

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