Philips potpuno automatski aparati za espresso nude vam izbor do 12 vrhunskih napitaka od svježe mljevenih zrna kave: od glatkog espressa do pjenastog cappuccina. Podesivi, 100% keramički mlinci imaju postavke za precizno mljevenje, od grubog do iznimno finog, dok sustav AromaExtract osigurava savršenu temperaturu, aromu i pjenu, šalicu za šalicom.